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Настя Каменских выступила в эфире одного из шоу со своей новой песней Elefante. Артистка появилась перед зрителями в розовом латексном платье, которое едва прикрывало ее интимное место. Певица в сексуальном наряде начала танцевать, садилась на карточки и вертела ягодицами перед камерой.
От внешнего вида Каменских поклонники в восторге – они восхищаются красотой и сексуальностью девушки. А вот текст песни их разочаровал. Настя Каменских поет на испанском языке про гигантский хобот слона.
"Какая она все-таки куколка!", "Шикарная", "Невероятная", "Красотка", "Это божественно", "Богиня", "Супер детка", "Огонек", "Текст песни кошмар", "Песня отстой! Смесь языков тупо", – высказались комментаторы.
Также поклонники продолжают следить за фигурой артистки. В социальных сетях уже несколько месяцев подозревают, что Настя Каменских беременна. Сама артистка слухи не опровергает, но выкладывает много снимков без одежды, где ее тело можно рассмотреть со всех сторон.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем