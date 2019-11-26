Жена рэпера Потапа сексуально станцевала перед камерой

Настя Каменских выступила в эфире одного из шоу со своей новой песней Elefante. Артистка появилась перед зрителями в розовом латексном платье, которое едва прикрывало ее интимное место. Певица в сексуальном наряде начала танцевать, садилась на карточки и вертела ягодицами перед камерой.

От внешнего вида Каменских поклонники в восторге – они восхищаются красотой и сексуальностью девушки. А вот текст песни их разочаровал. Настя Каменских поет на испанском языке про гигантский хобот слона.

"Какая она все-таки куколка!", "Шикарная", "Невероятная", "Красотка", "Это божественно", "Богиня", "Супер детка", "Огонек", "Текст песни кошмар", "Песня отстой! Смесь языков тупо", – высказались комментаторы.

Также поклонники продолжают следить за фигурой артистки. В социальных сетях уже несколько месяцев подозревают, что Настя Каменских беременна. Сама артистка слухи не опровергает, но выкладывает много снимков без одежды, где ее тело можно рассмотреть со всех сторон.