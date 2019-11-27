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От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских

Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
32-летняя артистка стала женой репера Потапа этой весной

Настя Каменских – одна из самых популярных украинских певиц. Аппетитные формы, запоминающиеся тексты и хороший голос помогли девушке быстро добиться популярности. Начала свой путь к славе Каменских еще в 6 лет, когда пошла в музыкальную школу.

После школы Каменских стала изучать экономику в институте, но отказаться от любимого дела не смогла и уже студенткой стала побеждать на песенных конкурсах. А в 2006 году познакомилась с рэпером Потапом, который искал девушку для дуэта. Песни "Не пара" и "На районе" быстро сделали артистов знаменитыми.

Внимание к себе Настя Каменских привлекала не только голосом – певица начала сниматься в сексуальных образах в клипах. В одном из видео девушка в эротичном наряде извивается на полу и трясет объемными ягодицами.

Свою сексуальность внешность Каменских использовала не раз – красотка появлялась на обложках нескольких мужских журналов, она постоянно входит в список 100 самых сексуальных женщин по версии Maxim. В 2019 году Каменских заняла 8 строчку рейтинга.

О личной жизни привлекательной артистки известно всегда было немного. Пока ее коллега Потап женился и завел ребенка, Каменских в свет с избранником не выходила. Только в мае этого года Потап и Настя Каменских поженились после 10 лет знакомства. Музыкант даже написал в честь этого песню, где его супруга снялась в нижнем белье.

После праздника в Сети сразу же поползли слухи о беременности девушки. Влюбленные их никак не комментировали, однако фото Каменских в купальнике говорят сами за себя – пока пополнения в семье не ожидается.

Возможно, и из-за популярности Каменских. Певица сейчас успешно занимается сольной карьерой. А ее песня Elefante стала международным хитом.

Ранее Настя Каменских потрясла ягодицами в мини. 

Дарья ПЕТРОВА

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