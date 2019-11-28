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"Слишком короткое": Бузова похвасталась фигурой в обтягивающем мини

"Слишком короткое": Бузова похвасталась фигурой в обтягивающем мини
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Ведущая "Дома-2" показалась в сексуальном наряде

Ольга Бузова вызвала переполох в Инстаграм своей фотографией в коротком обтягивающем платье. Пока поклонники знаменитости восхищались ее стройными ногами и идеальной фигурой, критики начали обсуждать возможную беременность ведущей "Дома-2".

Некоторым пользователям показалось, что живот Бузовой заметно округлился. Подозрения комментаторов усилились из-за многочисленных слухов об интересном положении Бузовой и ее новом любовнике.

"Животик ли?", "Фигура и платье просто космос", "Идеальная фигурка", "Да ты пушка", "Беременная или пельмешек переела?", "Как будто ты беременна", "Слишком короткое", "У нее живот появился?", "Изумительная", "Фигура огонь", "Самая красивая", "Шикарная", "Распущенность наравне с почтовым грузчиком", – прокомментировали фото в Инстаграм.

Скриншот instagram.com/buzova86

Бузова, возможно, увидевшая комментарии, решила положить конец всем домыслам и опубликовала видео, где в лифчике демонстрирует свой идеальный пресс. Видно, что живот ведущей "Дома-2" плоский, а на фото даже можно рассмотреть выступающие ребра.

Скриншот instagram.com/buzova86

Ранее в Интернете обсуждали фото Ольги Бузовой и других звезд "Дома-2" без макияжа и фотошопа. 

Дарья ПЕТРОВА

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