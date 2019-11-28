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"Продала беременность": Бородина рассказала правду о звезде "Дома-2"

"Продала беременность": Бородина рассказала правду о звезде "Дома-2"
Ксения Бородина. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитости не общаются уже несколько лет

Раньше ведущая проекта и бывшая участница были близкими подругами, однако с 2016 года Ксения Бородина и Алена Водонаева резко прекратили общение. Ксения не смогла простить подруге предательства. Как утверждает ведущая "Дома-2", Алена Водонаева продала журналистам информацию о ее второй беременности.

Также Бородина рассказала, как узнала и другую правду о Водонаевой. В руки к ведущей главной телестройки страны попала аудиозапись, где Водонаева поливает помоями мужа Ксении и ее саму.

"Я не хочу о ней лишний раз говорить. Когда я произношу фамилию "Водонаева", этот человек получает свою порцию хайпа. Хоть она и отрицает, но продала порталу мою беременность! Ну хорошо, может не продала. А рассказала за обещание дружить",

поделилась Бородина в интервью Super.

Бородина также добавила, что после произошедшего экс-участница "Дома-2" принесла свои извинения, но простить предательство девушка не смогла.

Ксения Бородина не в первый раз становится участницей громких скандалов. Например, ведущая "Дома-2" не раз конфликтовала с Ольгой Бузовой. 

Дарья ПЕТРОВА

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