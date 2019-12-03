Бывшая участница проекта потрясла ягодицами перед камерой

Маргарита Овсянникова поделилась с подписчиками пикантным видео. В ролике экс-участница телестройки извивается в купальнике на пляже, демонстрируя грудь и ягодицы. Подписчики хореографию Овсянниковой не оценили и начали стыдить ее за сексуальные движения. В Инстаграм считают, что танцем красотка просто рекламирует свое тело.

Комментаторы не отрицают, что звезда "Дома-2" выглядит хорошо, но намекают на продажность девушки. Когда-то Маргарита уже была в центре скандала с эскортом. Девушка не прошла проверку на детекторе лжи, после чего ее выгнали из "Дома-2".

"Хоть бы танец подготовила, а то не внятные телодвижения. Реклама тела?", "Идеальная красотка!", "Фигурка бомба", "Такая гибкость", "А сколько стоит час?", "Горячая малышка", "Красивая, но продажная", "Я в шоке! Что за видео под названием "такой товар купите меня" мне стыдно за вас!" – написали подписчики в социальных сетях.

Жизнерадостная и легкая на подъем блондинка стала участницей телестройки в 2017 году. С мужчинами она моментально находила общий язык, а вот с девушками подружиться не могла – Маргарита была героем многих конфликтов и драк.

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