Ведущая "Давай поженимся" рассказала о ревности супруга

Лариса Гузеева вспомнила о ссоре, которая произошла между ней и ее бывшим мужем. Каха Толордава приревновал актрису к другу, который рассказал, что жил с ней в одно время. Грузин долго обдумывал слова приятеля, а потом взорвался и высказал Гузеевой свои претензии. Как оказалось, слова приятеля муж телеведущей понял неправильно.

"Я счаслив, что жил с твоей женой в одно время", – поделился с супругом Гузеевой их приятель.

Каха Толордава слова друга понял неправильно и решил, что между ними была любовная связь, и они жили в одной квартире. Гузеевой пришлось объяснять, что друг просто счастлив быть ее современником.

Этой историей Гузеева поделилась на всю страну в эфире программы "Давай поженимся". В комментариях пользователи артистку поддержали, а вот ее наряд не оценили.

"Филолога не проведешь!", "Мерзость", "Гузеева огонь", "Ей спецом подбирают эти бабские "кофты"?", "Гузеева лучше всех", "Позорище", "Эти истории можно бесконечно слушать", "Гузеева просто космос", "Лариса прелесть", – оценили комментаторы.

Напомним, Лариса Гузеева познакомилась с Кахой Толордавой на съемках фильма. После рождения сына влюбленные разошлись, объясняя разрыв разницей культур.

Ранее Лариса Гузеева сбежала из страны после новостей о болезни дочери.