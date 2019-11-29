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Гузеева сбежала из страны после новостей о болезни дочери

Гузеева сбежала из страны после новостей о болезни дочери
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Похудевшая артистка уехала на молодежный фестиваль

Лариса Гузеева покинула Россию. Сначала артистка отправилась в Амстердам, а затем улетела в Бордо. В путешествие ведущая "Давай поженимся" отправилась без своей болеющей дочери. Ольга Бухарова, которая недавно рассказала об опухолях, осталась в столице и в Инстаграм призналась, что завидует своей маме.

Вероятно, Леля, так девушку называют в семье, находится не в критичном состоянии, поэтому знаменитость и смогла оставить ее. В Инстаграм Гузеева провела подписчикам экскурсию по своему номеру и призналась, что интерьер ее не впечатлил.

Скриншот instagram.com/toons_n_spoons

Лариса Гузеева также рассказала, что отправилась во Францию на молодежный фестиваль любителей русского искусства. 

Сейчас артистка отдыхает за границей, а еще недавно она находилась в клинике, где избавлялась от лишнего веса. Добиться результата, как считают поклонники, Гузеевой удалось. Артистка не только похудела, но и помолодела.

Ранее Лариса Гузеева засветила пышную грудь после бани. 

Дарья ПЕТРОВА

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