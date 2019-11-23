Нибиру
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Роскошная Лариса Гузеева похвасталась преображением. В Instagram артистка выложила кадры из клиники, где сбрасывала вес. Звезде удалось не только избавиться от лишних килограммов. Поклонники нашли, что она посвежела и похорошела. Успела Гузеева и вернуться к прежнему цвету волос. На кадрах она позирует у бассейна на крыше.
Завистники, однако, нашли к чему придраться. Так, один из комментаторов нахально заявил, что Гузеева выглядит, как "с бодуна", за что был немедленно послан куда подальше и отправлен в бан (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Такое ощущение что вы в этой клинике сидели на алкогольной диете . Вы как-будто с Бодуна проснулись и не опохмелились" "Неужели это ты.. Ларка.. Давай.. Поженимся" "Вы даже и в халате красотка" "Лариска, какая же ты шкодная" "На фото очень молодо выглядите,как лет 20 с плеч долой,москвичи,берегите Ларису,Питер вон как её преобразил)))"
– написали пользователи.
Ранее Гузеева прояснила слухи о разводе.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем