Ведущая "Давай поженимся" нарядила супруга, выставив напоказ пикантные детали

Лариса Гузеева, кажется, развеяла слухи о скором разводе. Она спустя долгое время показала своего супруга.

Бессменная ведущая "Давай поженимся" привела благоверного – бизнесмена Игоря Бухарова – в магазин. Там на него надели костюм, который плотно облегал тело, а звезда снимала это на телефон, сидя на диване. Происходящее, судя по комментариям, которыми она сопроводила видео в сторис Instargram, забавляло ее.

"Такое ощущение, что я богатая американская телка, и своего парня...", – говорит артистка, сделав паузу. Затем просит мужа покрутиться, что он и делает, выпятив достоинство в зеркале, на что жена отреагировала фразой: "О, Игорь, это вульгарно".

Затем она спросила, "есть ли еще какие-нибудь клевые костюмы" и потребоовала, чтобы супруг переоделся. Пока супругу готовили на примерку новый наряд, ведущая программы "Давай поженимся не унималась.

"Втянись весь в себя... И мужские чресла тоже как-то..." – обратилась она к благоверному. Тот повертелся и в профиль расставил ноги, демонстрируя фигру в обтягивающем наряде. Звезда похвалила его: "Ой, молодец какой!".

На последнем кадре Игорь Бухаров показан уже в другом наряде.

На днях сообщалось, что Лариса Гузеева примерила наряд из 80-х, а до этого вышла в свет в прозрачной одежде, из-под которого было видно нижнее белье.