Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Гузеева показала сильно изменившегося мужа

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая "Давай поженимся" нарядила супруга, выставив напоказ пикантные детали

Лариса Гузеева, кажется, развеяла слухи о скором разводе. Она спустя долгое время показала своего супруга.

Бессменная ведущая "Давай поженимся" привела благоверного – бизнесмена Игоря Бухарова – в магазин. Там на него надели костюм, который плотно облегал тело, а звезда снимала это на телефон, сидя на диване. Происходящее, судя по комментариям, которыми она сопроводила видео в сторис Instargram, забавляло ее.

"Такое ощущение, что я богатая американская телка, и своего парня...", – говорит артистка, сделав паузу. Затем просит мужа покрутиться, что он и делает, выпятив достоинство в зеркале, на что жена отреагировала фразой: "О, Игорь, это вульгарно".

Затем она спросила, "есть ли еще какие-нибудь клевые костюмы" и потребоовала, чтобы супруг переоделся. Пока супругу готовили на примерку новый наряд, ведущая программы "Давай поженимся не унималась.

"Втянись весь в себя... И мужские чресла тоже как-то..." – обратилась она к благоверному. Тот повертелся и в профиль расставил ноги, демонстрируя фигру в обтягивающем наряде. Звезда похвалила его: "Ой, молодец какой!".

На последнем кадре Игорь Бухаров показан уже в другом наряде.

 Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

На днях сообщалось, что Лариса Гузеева примерила наряд из 80-х, а до этого вышла в свет в прозрачной одежде, из-под которого было видно нижнее белье.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Курс доллара в России резко вырастет

Инвесторы считают национальную валюту рискованным активом

Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины

Эпатажной балерине присвоили почетный титул после фото в купальнике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей