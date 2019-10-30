Ведущая "Давай поженимся" невольно заставила фанатов поломать головы

Лариса Гузеева поделилась в Instagram яркими впечатлениями, выложив снимок, на котором показаны какие-то плоды, лежашие в траве, покрытой снегом. Поклонники задумались, что бы это могло значить, уж не случилось ли чего – ведь не так давно стало известно, что дочь звезды угодила в больницу.

"Красота – она везде", – сообщила артистка под кадром. И, поблагодарив своих подписчиков "за признание и участие, за теплоту и щедрость", пожелала, чтобы им было "всегда тепло".

Кого-то увиденное взволновало и заставило гадать, что изображено на фото, но многим снимок пришелся по душе, и они выразили свои чувства (здесь и далее орфография и пунктуация оригиналов сохранены):

"Что случилось?", "Очень красиво!", "Как будто ягоды, засыпанные сахаром", "Клюква под снегом", "Я кисть рябины красной под снегом отыщу...", "Зима пришла", "Кажется, это кисточка боярышника в снегу...", "Красное на белом", "Потрясающе", "Ням! Оочень нежная фотка".

Еще телезвезде ответили, что "очень приятно" ее внимание. "Мы ценим что вы находите время общаться с нами", "Спасибо Вам за искренность", "Дорогая наша.. Спасибо Вам, за то, что делитесь с нами такой красотой", – признались фанаты.

Не так давно Лариса Гузеева была настроена менее позитивно: она грубо обозвала помощника. А после одного из выпусков программы "Давай поженимся" зрители обрушились на ведущую с резкой критикой, а она призналась, что пьет литрами.