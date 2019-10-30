Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Гузеева взволновала сочными клюковками

Гузеева взволновала сочными клюковками
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая "Давай поженимся" невольно заставила фанатов поломать головы

Лариса Гузеева поделилась в Instagram яркими впечатлениями, выложив снимок, на котором показаны какие-то плоды, лежашие в траве, покрытой снегом. Поклонники задумались, что бы это могло значить, уж не случилось ли чего  – ведь не так давно стало известно, что дочь звезды угодила в больницу.

"Красота – она везде", – сообщила артистка под кадром. И, поблагодарив своих подписчиков "за признание и участие, за теплоту и щедрость", пожелала, чтобы им было "всегда тепло". 

Кого-то увиденное взволновало и заставило гадать, что изображено на фото, но многим снимок пришелся по душе, и они выразили свои чувства (здесь и далее орфография и пунктуация оригиналов сохранены): 

"Что случилось?", "Очень красиво!", "Как будто ягоды, засыпанные сахаром", "Клюква под снегом", "Я кисть рябины красной под снегом отыщу...", "Зима пришла", "Кажется, это кисточка боярышника в снегу...", "Красное на белом", "Потрясающе", "Ням! Оочень нежная фотка".

Еще телезвезде ответили, что "очень приятно" ее внимание. "Мы ценим что вы находите время общаться с нами", "Спасибо Вам за искренность", "Дорогая наша.. Спасибо Вам, за то, что делитесь с нами такой красотой", – признались фанаты.  

Не так давно Лариса Гузеева была настроена менее позитивно: она грубо обозвала помощника. А после одного из выпусков программы "Давай поженимся" зрители обрушились на ведущую с резкой критикой, а она призналась, что пьет литрами.

Фоторепортаж
Вцепилась в волосы, обматерила и разрыдалась: самые громкие скандалы с Гузеевой
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей