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Убитая смертью самого близкого человека Гузеева уехала из Москвы

Убитая смертью самого близкого человека Гузеева сбежала из Москвы
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Время, похоже, не лечит душевные раны артистки

Ведущая "Давай поженимся" отправилась из столицы туда, где выросла. Напомним, детство Ларисы Гузеевой прошло в Оренбургской области.

Артистка до сих пор не может смириться со смертью самого близкого и дорого человека – год назад, 12 октября, ушла из жизни ее мама, Альбина Андреевна. В Instagram Гузеевой появилось фото дерева рябины на фоне пасмурного неба. Горестная подпись гласит: "Год без тебя, моя незабвенная".

В сторис актриса показала дом, где она выросла, отметив, что приехала в гости к брату. Видимо, годовщину смерти мамы Гузеева решила провести в окружении семьи. "Завтра улетаю в Москву", – сообщила она.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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