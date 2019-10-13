Нибиру
- За США охотится планета смерти
- Фея с Нибиру: труп пришельца нашли в погребе у пенсионера
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Ведущая "Давай поженимся" отправилась из столицы туда, где выросла. Напомним, детство Ларисы Гузеевой прошло в Оренбургской области.
Артистка до сих пор не может смириться со смертью самого близкого и дорого человека – год назад, 12 октября, ушла из жизни ее мама, Альбина Андреевна. В Instagram Гузеевой появилось фото дерева рябины на фоне пасмурного неба. Горестная подпись гласит: "Год без тебя, моя незабвенная".
В сторис актриса показала дом, где она выросла, отметив, что приехала в гости к брату. Видимо, годовщину смерти мамы Гузеева решила провести в окружении семьи. "Завтра улетаю в Москву", – сообщила она.
Политика американского президента укрепила российскую экономику
В Риге не хотят, чтобы россияне праздновали освобождение города от фашистов