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У 59-летней телеведущей Ларисы Гузеевой случилось несчастье – она
потеряла свою маму Альбину Андреевну.
Печальное известие пришло от дочери телеведущей "Давай поженимся" Ольги Бухаровой.
"Прощай. Ты навсегда в моем сердце", – написала она в соцсети.
Недавно стало известно, что мать Ларисы Гузеевой борется за жизнь. Для самой телеведущей последние недели были особенно тяжелыми. На какое-то время она ушла из публичного пространства в тень.
Позже она опубликовала нехарактерный для себя пост с извинениями перед своими поклонниками, пожелав всем любви и счастья.
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