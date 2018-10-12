Последние дни у женщины стремительно ухудшалось здоровье

У 59-летней телеведущей Ларисы Гузеевой случилось несчастье – она потеряла свою маму Альбину Андреевну.



Печальное известие пришло от дочери телеведущей "Давай поженимся" Ольги Бухаровой.

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"Прощай. Ты навсегда в моем сердце", – написала она в соцсети.

Недавно стало известно, что мать Ларисы Гузеевой борется за жизнь. Для самой телеведущей последние недели были особенно тяжелыми. На какое-то время она ушла из публичного пространства в тень.

Позже она опубликовала нехарактерный для себя пост с извинениями перед своими поклонниками, пожелав всем любви и счастья.