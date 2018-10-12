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Умерла мать Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева. Фото: GLOBAL LOOK press
Последние дни у женщины стремительно ухудшалось здоровье

У 59-летней телеведущей Ларисы Гузеевой случилось несчастье – она потеряла свою маму Альбину Андреевну.

Печальное известие пришло от дочери телеведущей "Давай поженимся" Ольги Бухаровой.

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"Прощай. Ты навсегда в моем сердце", – написала она в соцсети.

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прощай. ты навсегда в моем сердце.

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Недавно стало известно, что мать Ларисы Гузеевой борется за жизнь. Для самой телеведущей последние недели были особенно тяжелыми. На какое-то время она ушла из публичного пространства в тень.

Позже она опубликовала нехарактерный для себя пост с извинениями перед своими поклонниками, пожелав всем любви и счастья. 

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