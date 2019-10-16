Актриса показала, как выглядела в молодости

Лариса Гузеева поделилась с подписчиками архивным снимком. На фото молодая ведущая "Давай поженимся" изображена с короткой стрижкой. Подписчики начали сравнивать звезду с мальчиком и признались, что узнать Гузееву смогли с трудом.

"Наверное, у каждого человека есть фотография, где его не узнать",

– написали Гузеева в Инстаграм.

Естественная внешность актрисы пришлась по душе многим зрителям – Гузееву завалили комплиментами. Многие поклонники отметили, что в таком образе звезда очень похожа на свою дочь.

"Прекрасна", "Красавица", "Мне оч губы нравятся", "На мальчика похоже", "Ваш фирменный прищур", "Дочка на вас очень похожа", "Совсем другая!!! Красивое лицо на фото, но действительно не узнать…", "Очень красивая", "Сейчас стала еще лучше", "Как тут не влюбиться", "Не узнать, так не узнать", - написали в комментариях.

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