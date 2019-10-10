Ведущая "Давай поженимся", похоже, окончательно разочаровала публику

Наряды и вид Ларисы Гузеевой часто вызывали неоднозначную реакцию поклонников. А после очередного выпуска телепрограммы с ее участием негатив в комментариях просто зашкалил. Всему виной – платье, в котором звезда пришла в студию: оно выглядело как мешок.

Просмотрев выпуск, зрители буквально взбесились. Они возмущались и язвили:

"Чудо-рукава – чтобы скрыть "гренадерские плечи... Гузеева и вправду – самая нелепо одевающаяся известная личность из всех. Сколько не видела ее "образов" – один нелепее другого, трэш на трэше. Как Волочкову невозможно представить адекватно выглядящей, так и Гузеева не отстает... Неоднозначная личность сама, так и выглядит неоднозначно всю жизнь", "Лариса, ну кто вас так уродует? Рукава со штанами перепутали?", "Я в шоке, это надо так уродовать человека? Гузеева не видит, что ли ..", "У Гузи новый имидж: мешок, чудо-рукава и 3 брошки. Вопрос: какого цвета будет завтра?", "На Ларисе пародия на платье, не спасают даже елочные украшения", "Гузя, где ты этот костюм достала? Картошку там хранила??? Мешок надела".

Не обошли ядовитые критики и непростой характер и поведение Ларисы, которая не только может дать резкий отпор недоброжелателям, но и грубо обозвать коллег. "Сдала наша Лариса, еще и язва по характеру", "Обратите внимание на высокомерно злое выражение ее лица! Не удивительно, что стилисты ее просто ненавидят! Семейная передача с сутенершей-ведущей, которая сидит с телефоном, заказов ждет", "Гузеева садо-мазо-бабкой по вызову подрабатывает на телефоне!", "Ее "творчество" + прилипшая, как вторая кожа уже, маска сплетницы-свахи-всезнайки всея Руси", – написали злопыхатели.

Ранее Лариса Гузеева показалась в белом костюме, который многим напомнил пижаму. До этого ее назвали "тетей из села" за странный наряд и разнесли за модную одежду.