Поведение телеведущей разочаровало фанатов

Лариса Гузеева стала блондинкой, что не всем понравилось. Побывала и в образе сыровара. А на свежем фото, опубликованном в Instagram, выглядит как заправская гадалка. Но поклонники обсудили не только это - в последних выпусках "Давай поженимся" некоторые заметили отрицательные перемены с артисткой и задумались, не лучше ли закрыть программу.

"Смотрю передачу – женилка которая. В последнее время у Вас проскальзывает непрекрытая злость и нетерпимость к героям. Раньше это было хоть с юмором и интересно!!!! Понятно, что формат подбора людей в передачу изменился (сейчас кто попало), может, поэтому? Не царское это дело с ними общаться !!!! Остальные ведущие не изменились", "Лариса, Вы вообще видите, что Харламов творит, невозможно столько ржать, когда закроется уже Ваша передача",

– возмутились они под новым кадром на странице телезвезды.

Между тем актриса всего лишь поделилась в соцсети размышлением. "Удивляюсь людям, которые бесконечно бегают по гадалкам и ворожеям – как не боятся...", – написала она под снимком, на котором позирует за столом с картами в руках. Именно в такой роли она снялась в сериале "Море, горы, керамзит", что угадали поклонники.

Фанаты по достоинству оценили и вид Гузеевой в кадре, и ее игру:

"Колоритная", "Я Вас обожаю! Никогда не заканчивайте программу, никогда не уходите с ТВ, только из-за Вас и Ваших советов всегда жду "Давай поженимся", "Вы лучше всех", "Лариса, Вы очень сильная женщина! Я Вами восхищаюсь!", "Вы суперженщина", "Какая улыбка? Обаятельная!", "Ох, хороша!" , "Такая прямолинейная!", "Замечательная", "Суперхаризматичная, "А глаза хитрющие!", "Какой красивый у Вас образ...", "Молодец!", "Вы прекрасны, а Ваш взгляд...", "Вам идет, Лариса", "Какая вы красотка", "К такой гадалке не грех сходить", "Лариса, ну Вы вылитая цыганка!.. И задорная такая, глаз горит! Может, в прошлых воплощениях или далекие предки проявились" , "Эх, красивая цыганочка-гадалочка! А я рискну...

Не так давно программа "Давай поженимся" стала объектом насмешек резидента Comedy Club Гарика Хараламова.В течение месяца юморист публиковал ролики, высмеивающие передачу, ее героев и даже Ларису Гузееву. В одной из последних публикаций в соцсети он "встроил" кадры из "Давай поженимся!" в фильм Квентина Тарантино "От заката до рассвета", совместив танец телеведущей и голливудской звезды Сальмы Хайек.

Это вызвало разную реакцию не только у подписчиков, но и у знаменитостей. Егор Крид отметился смеющимися смайлами, а телеведущая Лера Кудрявцева попросила перестать издеваться над коллегой и ее программой: "Гарик, остановись".

В начале месяца ведущая "Давай поженимся" сцепилась с критиками в соцсети. Одну из подписчиц звезда послала куда подальше.