Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Непрекрытая злость": Гузееву хотят закрыть

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Поведение телеведущей разочаровало фанатов

Лариса Гузеева стала блондинкой, что не всем понравилось. Побывала и в образе сыровара. А на свежем фото, опубликованном в Instagram, выглядит как заправская гадалка. Но поклонники обсудили не только это - в последних выпусках "Давай поженимся" некоторые заметили отрицательные перемены с артисткой и задумались, не лучше ли закрыть программу.

"Смотрю передачу – женилка которая. В последнее время у Вас проскальзывает непрекрытая злость и нетерпимость к героям. Раньше это было хоть с юмором и интересно!!!! Понятно, что формат подбора людей в передачу изменился (сейчас кто попало), может, поэтому? Не царское это дело с ними общаться !!!! Остальные ведущие не изменились", "Лариса, Вы вообще видите, что Харламов творит, невозможно столько ржать, когда закроется уже Ваша передача",

– возмутились они под новым кадром на странице телезвезды.

Между тем актриса всего лишь поделилась в соцсети размышлением. "Удивляюсь людям, которые бесконечно бегают по гадалкам и ворожеям – как не боятся...", – написала она под снимком, на котором позирует за столом с картами в руках. Именно в такой роли она снялась в сериале "Море, горы, керамзит", что угадали поклонники.

Фанаты по достоинству оценили и вид Гузеевой в кадре, и ее игру:

"Колоритная", "Я Вас обожаю! Никогда не заканчивайте программу, никогда не уходите с ТВ, только из-за Вас и Ваших советов всегда жду "Давай поженимся", "Вы лучше всех", "Лариса, Вы очень сильная женщина! Я Вами восхищаюсь!", "Вы суперженщина", "Какая улыбка? Обаятельная!", "Ох, хороша!" , "Такая прямолинейная!", "Замечательная", "Суперхаризматичная, "А глаза хитрющие!", "Какой красивый у Вас образ...", "Молодец!", "Вы прекрасны, а Ваш взгляд...", "Вам идет, Лариса", "Какая вы красотка", "К такой гадалке не грех сходить", "Лариса, ну Вы вылитая цыганка!.. И задорная такая, глаз горит! Может, в прошлых воплощениях или далекие предки проявились" , "Эх, красивая цыганочка-гадалочка! А я рискну... 

Не так давно программа "Давай поженимся" стала объектом насмешек резидента Comedy Club Гарика Хараламова.В течение месяца юморист публиковал ролики, высмеивающие передачу, ее героев и даже Ларису Гузееву. В одной из последних публикаций в соцсети он "встроил" кадры из "Давай поженимся!" в фильм Квентина Тарантино "От заката до рассвета", совместив танец телеведущей и голливудской звезды Сальмы Хайек.

Это вызвало разную реакцию не только у подписчиков, но и у знаменитостей. Егор Крид отметился смеющимися смайлами, а телеведущая Лера Кудрявцева попросила перестать издеваться над коллегой и ее программой: "Гарик, остановись".

В начале месяца ведущая "Давай поженимся" сцепилась с критиками в соцсети. Одну из подписчиц звезда послала куда подальше.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Сознайтесь в отравлении Скрипалей: Лондон озвучил условие для перемирия с Москвой

Туманный Альбион шантажирует РФ

"Сказочник": Порошенко высмеяли из-за "украинского трезубца" в Севастополе

Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей