Ведущая программы "Давай поженимся" собирает урожай чужими руками

Лариса Гузеева, которая недавно орала на коллег, признавалась, что пьет литрами, и показывалась с бокалом в руке, – иногда проводит время с посторонними мужчинами. Теперь она сняла одного из своих друзей на видео, которое опубликовала в сторис Instagram. В ролике седой мужчина машет своей огромной палкой перед носом у артистки.

Они стоят у дерева, приятель телеведущей сбивает плоды, которые она демонстрировала ранее. Видимо, для того, чтобы она снова расслаблялась на кухне, занимаясь вареньем. Мужчина очень старается, чтобы ни одно яблочко не осталось на ветке и, с усердием дотягиваясь до каждой ветки, шевелит ее до тех пор, пока все "наливные" не падают на землю.

"Давай, вот это.. сбей мне", – командует за кадром Лариса. Друг из кожи вон лезет, чтобы исполнить ее пожелание. А Гузеева, похваливая ("Молодец!") и посмеиваясь над его порой неуклюжими движениями, указывает на следующий плод и под конец заявляет:

"Мужчина должен быть добытчиком... Вот добывает мне яблоко".

Не так давно ведущую "Давай поженимся" видели в ресторане с другим приятелем, которого приняли за пасынка известного актера Армена Джигарханяна. До этого Ларису Гузееву застали с ним же на даче, а сама она сообщила, что собирается замуж.