Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Друг помахал перед носом Гузеевой своей огромной палкой

Друг помахал перед носом Гузеевой своей огромной палкой
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Ведущая программы "Давай поженимся" собирает урожай чужими руками

Лариса Гузеева, которая недавно орала на коллег, признавалась, что пьет литрами, и показывалась с бокалом в руке, – иногда проводит время с посторонними мужчинами. Теперь она сняла одного из своих друзей на видео, которое опубликовала в сторис Instagram. В ролике седой мужчина машет своей огромной палкой перед носом у артистки.

Они стоят у дерева, приятель телеведущей сбивает плоды, которые она демонстрировала ранее. Видимо, для того, чтобы она снова расслаблялась на кухне, занимаясь вареньем. Мужчина очень старается, чтобы ни одно яблочко не осталось на ветке и, с усердием дотягиваясь до каждой ветки, шевелит ее до тех пор, пока все "наливные" не падают на землю.

"Давай, вот это.. сбей мне", – командует за кадром Лариса. Друг из кожи вон лезет, чтобы исполнить ее пожелание. А Гузеева, похваливая ("Молодец!") и посмеиваясь над его порой неуклюжими движениями, указывает на следующий плод и под конец заявляет:

"Мужчина должен быть добытчиком... Вот добывает мне яблоко".

Не так давно ведущую "Давай поженимся" видели в ресторане с другим приятелем, которого приняли за пасынка известного актера Армена Джигарханяна. До этого Ларису Гузееву застали с ним же на даче, а сама она сообщила, что собирается замуж. 

Фоторепортаж
Вцепилась в волосы, обматерила и разрыдалась: самые громкие скандалы с Гузеевой
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Доллар рухнет на следующей неделе

Американская валюта упадет до минимальных значений в этом году

Путин признался в равнодушии к Зеленскому

Сложное положение украинского политика не интересует главу РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей