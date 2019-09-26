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"В два раза шире стала": заплаканная Гузеева в трениках поразила народ

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
На съемках "Давай поженимся" ведущая выглядела ужасно

Ларису Гузееву изуродовали перед эфиром. Передачу, которая вышла 25 сентября, артистка вела в спортивном костюме и растрепанная. Макияж звезды тоже оставлял желать лучшего.

Зрители были неприятно удивлены ее видом: часть отметила бездарную работу стилистов. Другие заявили, что штаны с лампасами сильно полнят Ларису. А ведь лишние килограммы – больная тема для актрисы: она регулярно ездит в клинику и сбрасывает вес под присмотром врачей. Нашлись и те, кто сравнил одеяние Гузеевой с модой девяностых и посмеялся над "трепаными" волосами (орфография и пунктуация сохранены).

"Я уже даже не реагирую - Лариса в этом нелепом спортивном крстюме и с выбеленными трепаными волосами как из 90х" "Гузеева причоска ужассссссссс" "Боже, во что Лариса одета????" "Точно,она так ужасно выглядит" "красавицы вы ведущие . Некрытых сериях Лариса была такая заплаканная" "Нузееха стала в 2 раза шире в штанах с ломпасами" "Лариса, ты что на стадион собралась?"

высказались комментаторы.

Ранее Роза Сябитова показала пьющую Гузееву.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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