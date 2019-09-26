Сябитова показала пьющую Гузееву

Фото ведущей "Давай поженимся" с бокалом в руке вызвало поток оскорблений

Снимок со съемок, где Роза Сябитова наслаждается шампанским вместе с Ларисой Гузеевой, сваха сопроводила философскими размышлениями о радости в жизни. Однако эта тема заинтересовала пользователей меньше всего. Вместо этого они принялись обсуждать отношения между Сябитовой и Гузеевой.

Ларису при этом назвали высокомерной. Артистку обвинили в том, что она не уважает своих напарниц и даже брезгливо к ним относится. Сябитова откровенно раздражает Гузееву, и это заметно, заявили комментаторы.

"Лариса , своих коллег по ,, Давай поженимся,,не уважает и брезгует ,так что Роза вам радость действительно только кажется", "Вы с Ларисой пытаетесь удержаться за столом на одном стуле ... А вот звездочетная Василиса скромная девушка...молча над вами смеется ...)", "Детям вы Роза радость приносите, тут не поспоришь, а вот, например, коллеге – Ларисе , вряд ли, по мне , так вы ее раздражаете", – написали они.

Ранее выяснилось, что Лариса Гузеева весьма похожа на своего давнего поклонника юмориста Гарика Харламова.