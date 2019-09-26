Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Сябитова показала пьющую Гузееву

Прямо на съемках: Сябитова показала пьющую Гузееву
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Фото ведущей "Давай поженимся" с бокалом в руке вызвало поток оскорблений

Снимок со съемок, где Роза Сябитова наслаждается шампанским вместе с Ларисой Гузеевой, сваха сопроводила философскими размышлениями о радости в жизни. Однако эта тема заинтересовала пользователей меньше всего. Вместо этого они принялись обсуждать отношения между Сябитовой и Гузеевой. 

Ларису при этом назвали высокомерной. Артистку обвинили в том, что она не уважает своих напарниц и даже брезгливо к ним относится. Сябитова откровенно раздражает Гузееву, и это заметно, заявили комментаторы.

"Лариса , своих коллег по ,, Давай поженимся,,не уважает и брезгует ,так что Роза вам радость действительно только кажется", "Вы с Ларисой пытаетесь удержаться за столом на одном стуле ... А вот звездочетная Василиса скромная девушка...молча над вами смеется ...)", "Детям вы Роза радость приносите, тут не поспоришь, а вот, например, коллеге – Ларисе , вряд ли, по мне , так вы ее раздражаете", – написали они.

Ранее выяснилось, что Лариса Гузеева весьма похожа на своего давнего поклонника юмориста Гарика Харламова.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей