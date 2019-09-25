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Гузеева оказалась мужчиной средних лет

Ну и дела: Гузеева оказалась мужчиной средних лет
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Преображению ведущей "Давай поженимся" нашлось фотодоказательство

Гарик Харламов воспользовался популярным приложением и исполнил свою тайную мечту – превратился в Ларису Гузееву.

"Я знал!" - 

лаконично описал юморист процесс четырехшагового перевоплощения на своей страничке в Instagram.

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Я знал !

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

"Щитаю,это оскар!За самое эффектное перевоплощение","Блин реально с Гузеевой похожи", "Гузламов", "харлеева", "истерика", "Гариса Гузламова", "Гарик-бульдог-Гузеев", - 

упражнялись в остроумии комментаторы к посту Харламова (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Комик любит публиковать на своей страничке ролики с Ларисой Гузеевой – звезда "Давай поженимся" регулярно вдохновляет артиста на искрометные шутки. На этот раз, правда, Харламов решил не ограничиваться одной Гузеевой и показал, как он превращается во французского футболиста Блеза Матюиди, голливудского актера Мэтта Деймона и даже в легендарного Боба Марли.


Валентина МАЙОРОВА
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