Преображению ведущей "Давай поженимся" нашлось фотодоказательство

Гарик Харламов воспользовался популярным приложением и исполнил свою тайную мечту – превратился в Ларису Гузееву.

"Я знал!" -

лаконично описал юморист процесс четырехшагового перевоплощения на своей страничке в Instagram.

"Щитаю,это оскар!За самое эффектное перевоплощение","Блин реально с Гузеевой похожи", "Гузламов", "харлеева", "истерика", "Гариса Гузламова", "Гарик-бульдог-Гузеев", -

упражнялись в остроумии комментаторы к посту Харламова (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Комик любит публиковать на своей страничке ролики с Ларисой Гузеевой – звезда "Давай поженимся" регулярно вдохновляет артиста на искрометные шутки. На этот раз, правда, Харламов решил не ограничиваться одной Гузеевой и показал, как он превращается во французского футболиста Блеза Матюиди, голливудского актера Мэтта Деймона и даже в легендарного Боба Марли.

