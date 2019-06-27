"Не обидится?": жена приревновала Харламова к Гузеевой

В последнее время юморист все больше вспоминает о ведущей программы "Давай поженимся"

Гарик Харламов регулярно по-дружески смеется над Ларисой Гузеевой и выкладывает в Сеть юмористические ролики, посвященные ей. Однако внезапно шоумен предстал перед своими поклонниками с неожиданной стороны.

На страничке в Instagram Гарик опубликовал весьма лирическую фотографию своей жены, актрисы Кристины Асмус, вместе с дочкой Настей.



"Время мимимишности. Обладательницы моего сердца", -

такую трогательную подпись оставил Гарик под снимком.

Поклонники юмориста немедленно озаботились вопросом, а куда же подевалась Лариса? Не осталась в стороне и супруга Харламова, не без ехидства написавшая в ответ на нежности мужа:

"Ой, ну ничоси Гузеева не обидится?"

Между тем в комментариях выдвинули несколько версий того, почему же Харламов не выложил и фото Ларисы вместе со своими любимыми женщинами:

"Гузеева в отпуске???", "она худеет", "Вот удивил А то все Лариса да Лариса", "Чего пристали к Гузеевой, надоело уже".

А один из комментаторов смело предположил, что прекрасная телеведущая все-таки где-то рядом:

"Не факт ,что Гузеевой нет на фотографии..." (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).







