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"Не обидится?": жена приревновала Харламова к Гузеевой

Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
В последнее время юморист все больше вспоминает о ведущей программы "Давай поженимся"

Гарик Харламов регулярно по-дружески смеется над Ларисой Гузеевой и выкладывает в Сеть юмористические ролики, посвященные ей. Однако внезапно шоумен предстал перед своими поклонниками с неожиданной стороны.

На страничке в Instagram Гарик опубликовал весьма лирическую фотографию своей жены, актрисы Кристины Асмус, вместе с дочкой Настей.

"Время мимимишности. Обладательницы моего сердца", - 

такую трогательную подпись оставил Гарик под снимком. 

Поклонники юмориста немедленно озаботились вопросом, а куда же подевалась Лариса? Не осталась в стороне и супруга Харламова, не без ехидства написавшая в ответ на нежности мужа:

"Ой, ну ничоси Гузеева не обидится?"

Между тем в комментариях выдвинули несколько версий того, почему же Харламов не выложил и фото Ларисы вместе со своими любимыми женщинами:

"Гузеева в отпуске???", "она худеет", "Вот удивил А то все Лариса да Лариса", "Чего пристали к Гузеевой, надоело уже".

А один из комментаторов смело предположил, что прекрасная телеведущая все-таки где-то рядом:

"Не факт ,что Гузеевой нет на фотографии..." (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).


  

Валентина МАЙОРОВА
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