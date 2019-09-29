Артистка рассказала, что из напитков употребляет больше всего

Бессменная ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева с сожалением признала, что пьет вредный кофе литрами. Ученые говорят, что чрезмерное употребление напитка – пагубное пристрастие, которое может оказать значительные изменения на организм человека.

Все началось с того, что артистка выложила в свой Instagram фото чашки с темной жидкостью и веточкой виноградной лозы.

"Я сама себе делаю доброе утро. Я научилась ценить и видеть. Спасибо вам, мои дорогие подписчики за внимание к моей скромной персоне и за вашу доброту.🌻🍂🍁" ( орфография и пунктуация сохранены), – многозначительно написала она.

Кто-то из поклонников артистки спросил, что же у нее в чашке: вино, кофе или чай ?

"Пью кофе огромными порциями. К сожалению", – ответила Лариса.

Ранее Лариса Гузеева заинтриговала поклонников своим фото с мужчиной в ресторане.



