Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пьет литрами: Гузеева призналась в пагубной привычке

Пьет литрами: Гузеева призналась в пагубной привычке
Фото: www.globalllokpress.com
Артистка рассказала, что из напитков употребляет больше всего

Бессменная ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева с сожалением признала, что пьет вредный кофе литрами. Ученые говорят, что чрезмерное употребление напитка – пагубное пристрастие, которое может оказать значительные изменения на организм человека.

Все началось с того, что артистка выложила в свой Instagram фото чашки с темной жидкостью и веточкой виноградной лозы.

"Я сама себе делаю доброе утро. Я научилась ценить и видеть. Спасибо вам, мои дорогие подписчики за внимание к моей скромной персоне и за вашу доброту.🌻🍂🍁" ( орфография и пунктуация сохранены), – многозначительно написала она. 

Кто-то из поклонников артистки спросил, что же у нее в чашке: вино, кофе или чай ?

"Пью кофе огромными порциями. К сожалению",  – ответила Лариса. 

Ранее Лариса Гузеева заинтриговала поклонников своим фото с мужчиной в ресторане. 


Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей