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Ко всему привыкшие зрители были изрядно удивлены заявлением телеведущей Ларисы Гузеевой.
Звезда заявила в эфире "Первого канала", что время от времени спит вместе со своей коллегой по программе "Давай поженимся" Розой Сябитовой. Лариса призналась, что в последнее время в ее семье все заняты: сын Георгий живет отдельно, муж Игорь часто уезжает в командировки, есть собственные дела и у дочери Ольги.
Спать в одиночестве Гузеева боится, поэтому она уезжает к Розе Сябитовой в ее загородный особняк. Лариса уточнила, что две звезды спят в одной кровати, но в пижамах и под разными одеялами. Всю ночь Гузеева и Сябитова болтают – видимо, не успевают наговориться на работе.
При этом главную телесваху страны признание коллеги немного удивило, однако она не стала отрицать, что двухэтажный дом у нее есть.
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