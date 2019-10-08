Ведущая программы "Давай поженимся" изумила неожиданным признанием

Ко всему привыкшие зрители были изрядно удивлены заявлением телеведущей Ларисы Гузеевой.

Звезда заявила в эфире "Первого канала", что время от времени спит вместе со своей коллегой по программе "Давай поженимся" Розой Сябитовой. Лариса призналась, что в последнее время в ее семье все заняты: сын Георгий живет отдельно, муж Игорь часто уезжает в командировки, есть собственные дела и у дочери Ольги.

Спать в одиночестве Гузеева боится, поэтому она уезжает к Розе Сябитовой в ее загородный особняк. Лариса уточнила, что две звезды спят в одной кровати, но в пижамах и под разными одеялами. Всю ночь Гузеева и Сябитова болтают – видимо, не успевают наговориться на работе.

При этом главную телесваху страны признание коллеги немного удивило, однако она не стала отрицать, что двухэтажный дом у нее есть.