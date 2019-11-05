Ведущая "Давай поженимся" показалась в прозрачном наряде

Лариса Гузеева нередко делится с фанатами событиями из жизни. На этот раз она сделала селфи и опубликовала снимок в Instagram. На нем звезда позирует в темном топе, сквозь который просвечивает лифчик, и наброшенной на него рубахе с расстегнутыми пуговицами, на шее – украшение на тонкой нити. Под кадром она рассказала, куда идет, и удивила неожиданным заявлением.

"На вечеринку с коллегами.. Я буду самой скромной", – пообещала артистка.

Подписчики не остались равнодушными. Фанаты хвалили новый образ любимицы: "Лара, это намек...", "Браво", "Это она о себе", "... не беда... Вы красивая, и мы все это знаем", "Все прекрасно, кожа сияет получше, чем украшения... но и они тоже классные, прическа и цвет волос освежают!", "Потрясающе выглядите".

Артистка сумела и пообщаться с комментаторами, даже скромно призналась в секрете своей стройности. На вопрос одного из поклонников, не фотошоп ли это, она ответила "Он родимый". Отметили в соцсети и то, что телеведущая похудела ("Тростинка!"). "Ах, если бы", – будто вздохнула она. Не скрыла Лариса и то, какой камень у нее в перстне.

Нашлись и недовольные. "Прозрачное в нашем элегантно возрасте не очень, чтобы очень", "Что с глазами?", "Зачем постоянно лазить с этим телефоном, не надоело?" – высказались они.

Ранее дочка Гузеевой отличилась на эротичном фото, а сама звезда показала ягодки.