Девушка изменилась до неузнаваемости

Лариса Гузеева опубликовала фотографии своей дочери в Instagram. На них 19-летнюю Ольгу, которую телеведущая ласково называет Лелей, просто не узнать. Дочь Гузеевой позирует в мрачном необычном костюме в честь Хеллоуина. На лицо девушки нанесен белый грим.

"Образ просто отпад, грим бомба. Очень круто!", "Образ Лели великолепен", "Изысканно все до мелочей", "Произведение искусства", "Страшно до мурашек", "Так талантливо", "Ну это же смесь Фриды Кало и мексиканского праздника смерти, шикардос", "Это уже искусство!", "Страшно красиво",

– отметили креативность девушки подписчики Ларисы Гузеевой.

Ранее Ольга поделилась с подписчиками в социальных сетях фото с гипсом. Девушка повредила руку и, судя по снимку, находилась в больнице.