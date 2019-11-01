Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Дочь Гузеевой напугала жутким видом

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Девушка изменилась до неузнаваемости

Лариса Гузеева опубликовала фотографии своей дочери в Instagram. На них 19-летнюю Ольгу, которую телеведущая ласково называет Лелей, просто не узнать. Дочь Гузеевой позирует в мрачном необычном костюме в честь Хеллоуина. На лицо девушки нанесен белый грим.

"Образ просто отпад, грим бомба. Очень круто!", "Образ Лели великолепен", "Изысканно все до мелочей", "Произведение искусства", "Страшно до мурашек", "Так талантливо", "Ну это же смесь Фриды Кало и мексиканского праздника смерти, шикардос", "Это уже искусство!", "Страшно красиво",

отметили креативность девушки подписчики Ларисы Гузеевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Ранее Ольга поделилась с подписчиками в социальных сетях фото с гипсом. Девушка повредила руку и, судя по снимку, находилась в больнице.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей