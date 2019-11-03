Юная красотка показала стройное тело во всей красе

Ольга попозировала у зеркала в шелковом топе с глубоким декольте. Эротичное видео дочь ведущей "Давай поженимся" Ларисы Гузеевой выложила в сторис Instagram.

На кадрах девушка проводит рукой по телу, а затем по волосам.

"Сам собой не полюбуешься, никто не полюбуется", - философски написала она.

Ранее Ольга призналась, что ее жизнь превратилась в ад после ухода близкого человека.