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Ольга попозировала у зеркала в шелковом топе с глубоким декольте. Эротичное видео дочь ведущей "Давай поженимся" Ларисы Гузеевой выложила в сторис Instagram.
На кадрах девушка проводит рукой по телу, а затем по волосам.
"Сам собой не полюбуешься, никто не полюбуется", - философски написала она.
Ранее Ольга призналась, что ее жизнь превратилась в ад после ухода близкого человека.
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