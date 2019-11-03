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Сексуальная дочь Гузеевой поласкала себя на камеру

Сексуальная дочь Гузеевой поласкала себя на камеру
Лариса Гузеева с дочерью Ольгой. Фото: www.globallookpress.com
Юная красотка показала стройное тело во всей красе

Ольга попозировала у зеркала в шелковом топе с глубоким декольте. Эротичное видео дочь ведущей "Давай поженимся" Ларисы Гузеевой выложила в сторис Instagram.

На кадрах девушка проводит рукой по телу, а затем по волосам.

"Сам собой не полюбуешься, никто не полюбуется", - философски написала она.

Ранее Ольга призналась, что ее жизнь превратилась в ад после ухода близкого человека.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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