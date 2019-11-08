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Гузеева шокировала поклонников после новостей об опухоли дочери

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда "Давай поженимся" сильно похудела

Лариса Гузеева продолжает активно работать, несмотря на то, что у ее дочери вновь обнаружили опухоль. Для нового съемочного дня телесваха примерила на себя необычный образ из восьмидесятых, подчеркнувший ее стройную фигуру. Некоторые интернет-пользователи раскритиковали знаменитость за темно-синий бархатный спортивный костюм и подходящие по оттенку туфли-лодочки. 

"Прекрасное рабочее настроение. Я вообще не понимаю– почему на фото все должны быть радостными и улыбчивыми.." - 

написала ведущая "Давай поженимся" на своей страничке в Instagram и поделилась новым фото.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Блондинка Гузеева с модной матовой помадой понравилась не всем поклонникам:

"Ой, да все не очень! Эти губы! черный цвет волос лучше, естественнее! зачем восхищаться тем, что не соответствует действительности", "закидайте меня табуретками, и назовите меня жабой. Но и мне нравился ваш черный", "Все прекрасно, особенно спортивный костюм с лодочками!!!", "С блондом вы какая то простенькая..... Ни стрижка, ни цвет вам не к лицу....."

Впрочем, подписчики немедленно заступились за Ларису:

"Тонкая, стройная, молодая, выглядите сногсшибательно!", "Вы мой женский идеал", "Огонь блондинка", "Прекрасна всегда и во всем", "Вы просто великолепны в новом имидже", "Ларочка стала такой красоткой.. Заслужила, восхитительно!!!", "Стройняшка".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.


Валентина МАЙОРОВА

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