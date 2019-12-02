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Малахов заявился на роскошный праздник Киркорова после скандала с эскортницами

Малахов заявился на роскошный праздник Киркорова после скандала с эскортницами
Андрей Малахов и Филипп Киркоров. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Телеведущий погулял на дне рождении Аллы-Виктории за 1 млн. рублей

Дочери Филиппа Киркорова исполнилось 8 лет. В честь этого события отец девочки организовал дорогой праздник, гостями которого стали знаменитости. Например, на дне рождении Аллы-Виктории появился Андрей Малахов, который позировал с Анастасией Решетовой. Еще недавно имя избранницы Тимати упоминалось в передаче ведущего про эскорт услуги.

Тогда девушка не была довольна всем происходящим, а ее подруги даже собирали петиции, чтобы закрыть передачу "Прямой эфир". Сейчас, похоже, отношения у участников эскорт-скандала наладились.

"Роскошный день рождения Аллы-Виктории Киркоровой объединяет всех. Судя по счастливым лицам, Настя больше не держит зла на Андрея за ту самую программу про эскорт", – пишет Telegram-канал "Только никому".

На фото Решетова и Малахова позируют на ковре-самолете – праздник дочери Киркорова был стилизован под сказку "Аладдин". Как пишет "КП", 8-летие Аллы-Виктории с размахом отметили в одном из ресторанов, где детей развлекали клоуны и акробаты. Пафосный праздник обошелся Киркорову примерно в 1 млн. рублей. 

До этого в социальные сети попало пастельное видео Николая Баскова с мужчиной. 

Дарья ПЕТРОВА

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