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"Выпивающая бабуля": Волочкову подловили "в безобразном состоянии"

"Выпивающая бабуля": Волочкову подловили "в безобразном состоянии"
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Танцовщице указали на неопрятный внешний вид и пятно на ноге

Анастасии Волочковой вновь досталось от подписчиков. На этот раз комментаторы жестко раскритиковали волосы звезды, которые им кажутся грязными, указали балерине на пятно на ноге и посмеялись над туфлями-копытами. Критики Волочковой считают, что ее внешность находится "в безобразном состоянии".

На фото эпатажная балерина позирует без привычных мини – Анастасия надела длинное платье и шубу, при этом от босоножек отказаться не смогла. 

"Что на голове? Умасленную голову пыталась уложить?", "Не узнала вообще", "Опять в безобразном состоянии, ну приведите голову в порядок!", "Ужас", "Лицо постарело", "На выпивающую бабулю похожа" "Волосы жирные, жуть!", "Ну и копыта", "Пятно на ноге забыла замазать", – высказались в Инстаграм Волочковой.

До этого Анастасию Волочкову унизили за необычный вид и раскритиковали за "пьяные танцы". 

Дарья ПЕТРОВА

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