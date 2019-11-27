Танцовщицу обвинили в использовании фотошопа

Анастасия Волочкова показалась в новом образе – вместо мини балерина надела закрытое платье в пол. На голову знаменитость нацепила хвост из искусственных волос. В Инстаграм, где балерина разместила фото, внешний вид Волочковой не оценили.

Пользователи упрекнули эпатажную блондинку в использовании фотошопа, попросили помыть голову, а обувь сравнили с копытами. Некоторые комментаторы предполагают, что Волочкова для фото встает на табуретку, чтобы ее ноги казались еще длиннее.

"Ну не надо этот хвост, выкиньте его, он красоты не добавляет, помойте голову. Платье в обтягон вам тоже противопоказаны", "Волочкова на копытах с дешевым шиньоном", "Но зачем под подолом на табуретку становиться? Ну нездоровая тяга к вытягиванию ног", "Один фотошоп виден", "Наша чучундра, как всегда, пытались принарядиться и получилось то, что получилось", – оценили внешний вид Волочковой пользователи.

Ранее Анастасию Волочкову обвинили в алкоголизме после видео с танцами знаменитости.