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"Мы искали друг друга": Басков снял себя в постели с мужчиной

"Мы искали друг друга": Басков снял себя в постели с мужчиной
Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Артист расслабился с другом

В социальных сетях появилось видео, где Николай Басков лежит рядом с незнакомцем. Ролик опубликовал на своей странице сам певец, добавив, что таким образом работает. Кто именно лежит рядом с Николаем Басковым в постели – непонятно.

Сейчас артист во всю готовится к выходу своего нового музыкального альбома, поэтому все время проводит на студии. Возможно, что рядом с артистом находится один из тех людей, кто трудится над песнями Николая Баскова.

"В общем, мы работаем. То есть мы лежим, а звукорежиссер работает", – говорит Басков, после чего начинает петь: "мы искали друг друга".

В начале ноября Николай Басков покинул России после того, как всплыли факты из его прошлого. Позже певца застали в объятьях ведущей "Дома-2", которая демонстрировала ему свой бюст.

Дарья ПЕТРОВА

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