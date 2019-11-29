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В социальных сетях появилось видео, где Николай Басков лежит рядом с незнакомцем. Ролик опубликовал на своей странице сам певец, добавив, что таким образом работает. Кто именно лежит рядом с Николаем Басковым в постели – непонятно.
Сейчас артист во всю готовится к выходу своего нового музыкального альбома, поэтому все время проводит на студии. Возможно, что рядом с артистом находится один из тех людей, кто трудится над песнями Николая Баскова.
"В общем, мы работаем. То есть мы лежим, а звукорежиссер работает", – говорит Басков, после чего начинает петь: "мы искали друг друга".
В начале ноября Николай Басков покинул России после того, как всплыли факты из его прошлого. Позже певца застали в объятьях ведущей "Дома-2", которая демонстрировала ему свой бюст.
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