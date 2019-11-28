Телезвезда показалась в купальнике

Мария Ивакова поделилась с подписчиками фотографией с отдыха. В отпуске популярная ведущая предпочитает носить только купальник, в одном из них она и показалась перед поклонниками. На снимке Мария подпрыгивает в голубом купальнике, сквозь который просвечивается ее бюст.

В социальных сетях фотографию сексуальной звезды передачи "Орел и решка" оценили. Пользователи Инстаграм хвалят девушку за естественную красоту и комментируют ее грудь.

"Машенька, вы такая красавица, такая естественная и натуральная. Такая молодец, что не стала подгонять себя под "модные" стандарты красоты и не сделала из себя куклу, как большинство!", "Вы секси", "Опять кнопки светишь! Эх, Маша!", "Главное хорошо подпрыгнуть, чтобы хоть одна грудь поднялась", "Маша хороша", "Вы богиня", – написали поклонники в Инстаграм Иваковой.

Сейчас Мария Ивакова находится на отдыхе на Мальдивах вместе со своим возлюбленным. Уже несколько месяцев блондинка встречается с Никитой Ефремовым – сыном знаменитого актера.

До этого эротичными фотографиями поделилась преобразившиеся звезды сериала "Папины дочки": Елизавета Арзамасова и Мирослава Карпович.