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"Разврат и бесстыдство": Малахова засняли с проститутками

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
На диване у телезвезды появились девушки с сомнительной репутацией

Новый выпуск передачи Андрея Малахова был посвящен популярным красоткам. Героинями шоу стали девушки, которые не стесняются демонстрировать свое тело, часто отдыхают на дорогих курортах и хвастаются роскошными подарками.

Больше всего зрителей и гостей "Прямого эфира" интересовали источники дохода девушек. Создателям передачи удалось открыть "грязную правду" о звездах Инстаграм: некоторые из них живут за счет эскорта и получают деньги за свои услуги, – пишет VladTime.

Как добавляют журналисты, сам Малахов деятельность девушек не критиковал, а едва ли не защищал их – за что и получил в комментариях. Пользователи, посмотревшие "Прямой эфир", считают героинь передачи "проститутками", а самого Малахова жестко критикуют.

"Дожили, проституткам аплодируют", "Какой ужас! Что девушки, подростки могут почерпнуть из этой программы? Только разврат, бесстыдство! Зачем учиться, работать, когда можно проституцией зарабатывать и гордиться этим", "Девки так низко пали, что даже страшно становится", "Проституток стали оправдывать" Просто они сейчас стали прикрываться такими модными словами, как блогеры", - высказались в комментариях.

Ранее "Утро" писало о том, что Андрея Малахова чуть не разорвали на Красной площади. 

Дарья ПЕТРОВА
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