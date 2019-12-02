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Слишком горяча: Седокова втиснулась в крошечные трусы и узкий лифчик

Слишком горяча: Седокова втиснулась в крошечные трусы и узкий лифчик
Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певица показала фигуру после слухов о беременности

Анна Седокова уже несколько месяцев встречается с баскетболистом Янисом Тимма. Поклонники, внимательно рассмотревшие новые снимки звезды, предполагают, что она может быть опять беременна. Возможно, чтобы доказать обратное, экс-солистка группы "ВИА Гра" поделилась фото в бикини.

Округлившийся живот на снимке у Седоковой не заметен, зато многие подписчики обратили внимание на большую грудь девушки. В комментариях сексуальным телом Анны начали восторгаться.

"Фигура огонь", "Просто конфетка", "Я не прочь помять эти булочки", "Шикарная женщина", "Очень сексуально", "Идеальная", "Все отлично", "Жарко", "Сочный персик", "Хорошая форма", "Бомбезная", "Слишком горяча", "Фигура отпад", – похвалили звезду в Инстаграм.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Слухи о переменах в личной жизни Седоковой появились летом, когда еще женатого спортсмена засняли с певицей. Возможно, развод баскетболиста связан с беременностью Седоковой и желанием жениться на ней. Напомним, у звезды уже есть трое детей от разных мужчин.

"Или Анна Седокова хорошо поправилась, или все-таки она беременна. Ждем официального подтверждения", – пишет телеграм-канал "Светские хроники". 

Ранее Анна Седокова похвасталась загорелой грудью в откровенном наряде. 

Дарья ПЕТРОВА

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