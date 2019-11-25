Еще недавно избранник звезды воспитывал маленького ребенка вместе с женой

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма перестали скрывать отношения от публики. Если раньше парочка изредка публиковала в соцсетях фотографии своих вторых половинок, то теперь звезды вместе выходят в свет.

В воскресенье, 24 ноября, Седокова и Тимма появились на новогодней дискотеке "Муз ТВ", сообщает телеграм-канал "Светские хроники". Парочка целовалась, не обращая внимания на публику.

Анна воспитывает трех детей, у которых разные отцы. Новый избранник певицы младше ее на 10 лет, и до встречи с артисткой счастливо жил в браке и воспитывал годовалого сына. Сана Тимма, жена Яниса, утверждает, что их брак разрушила именно Анна Седокова. По словам спортсмена, он уже разводится с супругой.