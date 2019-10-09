Бывшая солистка "ВИА Гры" перестала скрывать близкие отношения с чужим мужем, который моложе ее на 9 лет, и умчалась с ним в неизвестном направлении

Анна Седокова впервые показалась с Янисом Тимма, после того как роман с этим баскетболистом обернулся громким скандалом. Она выложила в сторис Instagram совместное фото, на котором оба сняты в аэропорту идущими вперед, держась за руки.

"Ведь мы до самого конца по одному пути..", – сообщила артистка прямо на кадре.

Ракурс выбран со спины, и Тимма узнать можно, а вот то, что рядом именно Седокова, утверждать сложно. Но оставленный звездой комментарий развеивает все сомнения. Несмотря на то, что многие говорят звезде о большой разнице в возрасте с новым возлюбленным: ей 36, а парню – 27 лет, но, похоже, она влюблена и даже, отмечает портал "ОА", хочет пересмотреть свое творчество, исключив из него грусть и негативный опыт.

Ранее жена латышского спортсмена Сана, выступающего за "Химки", обвинила Анну в том, что та разрушила ее семью, в которой растет годовалый сын, а Яниса – в измене и в том, что он оставил ее без денег, выгонял с ребенком из дома, напоминают "7 дней". Возможно, на этом семейной жизни баскетболиста придет конец, и совсем скоро он будет официально свободен.

У певицы трое детей, которых она обожает и как-то призналалась, что готова променять работу на отдых с ними. Первую дочь она родила от футболиста Валентина Белькевича, он пять лет назад умер. Вторую наследницу ее отец Максим Чернявский пытался навсегда разлучить со звездой. От мимолетного романа с бизнесменом Артемом Королевым у бывшей солистки группы "ВИА Гра" есть сын. А не так давно ее заподозрили в новой беременности.