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Седокова сбежала с женатым любовником

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая солистка "ВИА Гры" перестала скрывать близкие отношения с чужим мужем, который моложе ее на 9 лет, и умчалась с ним в неизвестном направлении

Анна Седокова впервые показалась с Янисом Тимма, после того как роман с этим баскетболистом обернулся громким скандалом. Она выложила в сторис Instagram совместное фото, на котором оба сняты в аэропорту идущими вперед, держась за руки.

"Ведь мы до самого конца по одному пути..", – сообщила артистка прямо на кадре.

Скриншот instagram.com/annasedokova

Ракурс выбран со спины, и Тимма узнать можно, а вот то, что рядом именно Седокова, утверждать сложно. Но оставленный звездой комментарий развеивает все сомнения. Несмотря на то, что многие говорят звезде о большой разнице в возрасте с новым возлюбленным: ей 36, а парню – 27 лет, но, похоже, она влюблена и даже, отмечает портал "ОА", хочет пересмотреть свое творчество, исключив из него грусть и негативный опыт.

Ранее жена латышского спортсмена Сана, выступающего за "Химки", обвинила Анну в том, что та разрушила ее семью, в которой растет годовалый сын, а Яниса – в измене и в том, что он оставил ее без денег, выгонял с ребенком из дома, напоминают "7 дней". Возможно, на этом семейной жизни баскетболиста придет конец, и совсем скоро он будет официально свободен.

У певицы трое детей, которых она обожает и как-то призналалась, что готова променять работу на отдых с ними. Первую дочь она родила от футболиста Валентина Белькевича, он пять лет назад умер. Вторую наследницу ее отец Максим Чернявский пытался навсегда разлучить со звездой. От мимолетного романа с бизнесменом Артемом Королевым у бывшей солистки группы "ВИА Гра" есть сын. А не так давно ее заподозрили в новой беременности.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
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