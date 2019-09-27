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Седокову показали без макияжа

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Звезду поймали в затрапезном виде

Анну Седокову сняли с хвостиком и в домашней одежде. Внезапная смена образа – от сексуальной дивы с макияжем, прической и в умопомрачительном наряде до простой уютной мамы троих детей произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Семейное фото Седокова опубликовала на своей страничке в Instagram. Как ни странно, злопыхатели в этот раз куда-то исчезли. Зато посыпались комментарии поклонников, которым "естественная" певица – без фотошопа и фильтров, гораздо больше пришлась по душе.

"Вы на этом фото очень красивая а дети лапатуни", "Все мы дома не красивые ,а в обществе пытаемся быть красивыми", "вы умница ,ломайте стереотипы, могу быть такой, а могу быть и другой ,Ваше дело", "мне нравится","Такое простое , без обработок и фильтров,но зато самое необыкновенно душевное,семейное" -

написали в комментариях к снимку.

Ранее Седокова снялась у зеркала, раздвинув ноги.

Валентина МАЙОРОВА
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