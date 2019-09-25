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Седокова раздвинула ноги у зеркала

Седокова раздвинула ноги у зеркала
Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда оказалась большой мастерицей

Жизнь Анны Седоковой состоит не только из гламурных фотосессий и выступлений перед публикой. Как выяснилось, певица не чурается и обыкновенной домашней работы.

"Вчера целый день стирала. Прибирала, гладила, мыла и отбирала вещи, которые хочу отдать", - 

написала Седокова на своей страничке в Instagram, заодно порассуждав о трудностях совмещения домашних дел и профессиональной карьеры.

Свой пост звезда сопроводила весьма своеобразным фото: она села на чемодан, широко расставив ноги. При этом, вопреки обыкновению, Анна была полностью одета – в милый плюшевый спортивный костюм ярко-зеленого цвета. 

"Хороша Анька-пулеметчица", "Анютка Вы красивы и всегда в форме молодец так держать", "Будь секси мамочкой, все остальное само придет;)", "Самая красивая домохозяйка-бизнесвумен", "Ты идеальна и сильная женщина !!!", -

написали восхищенные поклонники Седоковой.

Однако кое-кому откровения звезды и ее фото показались слишком уж претенциозными:

"столько пафоса и пантов.пипец.дама то взрослая .смотришь и думаешь осталась в детстве", "И обязательно заодно новый айфон не забыть показать", "Я думала у такой гламурной и занятой красавицы есть домработница и ОНА стирает гладит..." (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).  

Один из поклонников поинтересовался у Анны, умеет ли она вышивать. На что звезда ответила, что умеет и вышивать, и готовить борщ, и руководить компанией с миллионными оборотами, а еще напомнила, что она – мама троих детей.



Валентина МАЙОРОВА
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