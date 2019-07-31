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"Сдалась": сексуальная Седокова призналась в слабости

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" покорила откровением

Анна Седокова сделала неожиданное заявление. Она призналась в слабости – сказала, что не может больше совмещать отдых с детьми и работу.

"Мне потребовалось несколько суток. Бизнес-вумен закончилась... Собственно, признаю свое поражение. Сдаюсь до конца августа",

– написала звезда под фото, на котором позирует с маленьким сыном за руку. На певице надет легкий сарафан на тонких бретелях. Из открытого лифа видна соблазнительная грудь. 

 

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Роскошные округлости лишили покоя мужчин. Они буквально потеряли головы от  нахлынувших эмоций: "Сиськи свои засветила...", "Я бы припал", "Сисю видно", "Хороша... чертовка", "Сексси", "Милашка". 

Многих фанатов покорило то, как выглядит знаменитость с ребенком. "Клевые Мама с сынулькой! Пацан – прелесть", "Лапусики", "Какие классные!.. Анечка клевая", "Отдых с семьёй бесценен", "Нужно наслаждаться этим прекрасным обществом!",  "Вы молодец, дети – это святое", "Главное – семья, и весь мир подождет! ", "Вы умничка" – хвалили они и поддержали решение звезды. 

Анна Седокова стала популярной во время участия в группе "ВИА Гра". Сейчас она выступает самостоятельно и воспитывает троих прекрасных детей. 

Первой у певицы родилась дочка Алина. Сейчас девочке 15 лет. Вторая наследница – Моника – появилась на свет в 20011 году. Самому младшему ребенку артистки – сыну Гектору – в апреле исполнилось два года.  

Фото и видео звезды никого из поклонников не оставляют равнодушными. Недавно ее пляжное фото вызвало бурю эмоций в Сети. Ранее так же горячо обсуждали кадр, на котором Седокова оголила ягодицы. Нередко Анна так заводит мужчин, что те делают ей довольно откровенные предложения.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
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