"Перепробуем всю Камасутру": горячая Седокова завела мужчин

Звезда в необычном виде заговорила об интимном

Анна Седокова отдыхает с детьми во Франции. Пока другие звезды блещут на фестивале в Азербайджане", она примеряет разные наряды. Новый образ артистки вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Представители сильного пола завелись.

В кадре, опубликованном на ее странице, экс-солистка "ВИА Гры" позирует с темным макияжем, приоткрыв рот. На ней черный лифчик и куртка такого же цвета.

"Да или нет? Сверху или снизу? Жестко или нежно? Отвечай", – спросила и потребовала Анна под фото.

Подписчики не сдержали эмоций. Возбужденные мужчины назвали свои сексуальные предпочтения и кое-что предложили аристке (тут и дальше по тексту орфография и пунктуация комментаторов сохранены):

"Ну наверное сбоку и небрежно. 🤗", "Аня ❤️❤️❤️", "Да. Сверху. Жестко", "Всегда,везде,по всякому🙌", "Как пожелаешь", "Дай мне шанс и мы перепробуем всю Камасутру", "Люблю тебя в любом положении😇", "Адам рулит"

У многих фанатов новый образ Седоковой вызвал восторг. "Огнище!!!!!", "такая сладенькая тут)))) кровки надо????", "Какая же ты красотка! Невозможная просто! 😍", "super", "Какая прелесть!!!", "Рок девочка, красотка, учимся на байке 🤘👍🔥❤️❤️❤️😍🏍️"", "Прям дьяволица))", "Адская сила", "Кайф", "Нереальная 😻💣💣💣", "Отличный образ "яжматери" 😆😆😆 По крайней мере настораживает с первого взгляда 😆", – поделились они впечатлениями.

Нашлись и строгие критики. Они обругали певицу, упрекнув ее: "Ты же мать".

Однако бывшая солистка "ВИА Гры" уже привыкла и к комплиментам, и к недовольству. Она без стеснения демонстрирует свои прелести. Накануне вывалила грудь на пляже, ранее показалась в чересчур откровенной фотосессии.