Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Перепробуем всю Камасутру": горячая Седокова завела мужчин

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда в необычном виде заговорила об интимном

Анна Седокова отдыхает с детьми во Франции. Пока другие звезды блещут на фестивале в Азербайджане", она примеряет разные наряды. Новый образ артистки вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Представители сильного пола завелись.

В кадре, опубликованном на ее странице, экс-солистка "ВИА Гры" позирует с темным макияжем, приоткрыв рот. На ней черный лифчик и куртка такого же цвета. 

"Да или нет? Сверху или снизу? Жестко или нежно? Отвечай", – спросила и потребовала Анна под фото.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Подписчики не сдержали эмоций. Возбужденные мужчины назвали свои сексуальные предпочтения и кое-что предложили аристке (тут и дальше по тексту орфография и пунктуация комментаторов сохранены):

"Ну наверное сбоку и небрежно. 🤗", "Аня ❤️❤️❤️", "Да. Сверху. Жестко", "Всегда,везде,по всякому🙌", "Как пожелаешь", "Дай мне шанс и мы перепробуем всю Камасутру", "Люблю тебя в любом положении😇", "Адам рулит"

У многих фанатов новый образ Седоковой вызвал восторг. "Огнище!!!!!", "такая сладенькая тут)))) кровки надо????",  "Какая же ты красотка! Невозможная просто! 😍", "super", "Какая прелесть!!!", "Рок девочка, красотка, учимся на байке 🤘👍🔥❤️❤️❤️😍🏍️"", "Прям дьяволица))", "Адская сила", "Кайф", "Нереальная 😻💣💣💣", "Отличный образ "яжматери" 😆😆😆 По крайней мере настораживает с первого взгляда 😆", – поделились они впечатлениями. 

Нашлись и строгие критики. Они обругали певицу, упрекнув ее: "Ты же мать".

Однако бывшая солистка "ВИА Гры" уже привыкла и к комплиментам, и к недовольству. Она без стеснения демонстрирует свои прелести. Накануне вывалила грудь на пляже, ранее показалась в чересчур откровенной фотосессии.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина задержала российский танкер

Киев мстит за события в Керченском проливе

Посланцы Вашингтона выбирают в Киеве нового премьера Украины

Первой в очередь за креслом руководителя правительства выстроилась глава "Батькивщины"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей