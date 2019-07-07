"А если дочь увидит?": Седокову обвинили в сексуальном извращении

Певица оттолкнула от себя поклонников

Шокирующий ролик появился в Сети.

Анна Седокова перешла все границы, заявили пользователи. Кадры с провокационной фотосессии назвали развратными. В вульгарности звезду обвинили из-за сцены, где полуголые красотки трогают ее грудь. Одна из девушек расположилась между ног певицы, другую, скрывающую лицо под маской, Седокова облизывает.

"Сегодня в Одессу мы приехали большим составом . Большим и очень красивым . До вечера", - написала артистка, анонсировав концерт в одном из клубов.

Зрители нашли видео пошлым и дешевым. Кроме того, часть комментаторов заявила, что экс-супруг не зря забрал у Седоковой дочь, обвинив звезду в готовности пойти на все ради денег и популярности (орфография и пунктуация сохранены).

"Мда, не зря у вас бывший муж дочь забрал", "А где грань между пошлостью, вульгарностью,табу и сексуальностью раскрепощеннностью и внутренней свободой. Похоже ради хайпа и денег на все готова Анна Седакова", "Как дурно такое снимать. Неужели фантазии совсем нет???? Талантов больше нет что-ли чем голыми скакать и сосаться???" "Аня!!!!!!Остановись!!!!! Это отталкивает от тебя!!!!" "А зачем нос лизать?" "Не красиво,совершенно не сексуально.Пошло и дёшево.Просто брать больше совсем нечем", "А если ваша дочь увидит эту грязь?)" "Это что ты ваще уже съехала мозгами ?" "Это не простая постановка, не актерское мастерство. Это пиар за счет низменных инстинктов. Зачем пропагандировать разврат и нетрадиционную ориентацию? Странно наблюдать за пошлым поведением женщины, родившей детей", "Лесбиянки", "Что за бред, зачем так раздеваться, извоащенки, вообще до гола разденьтесь", "Отталкивающие видео, дешево!!!"

– в выражениях пользователи не стеснялись.

Ранее Седокову раскритиковали за неприличную позу на фото.