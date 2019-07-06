Звезде посоветовали отказаться от гламурного образа и не забывать, что ей не 25

Певица Анна Седокова опубликовала в Instagram снимок, где она сидит на корточках в неизвестном помещении. При этом она позирует фотографу в желтой одежде и обуви.

"Желтый – определенно цвет моего лета", – аргументировала свой выбор Седокова, анонсировав появление в сторис горячих сексуальных фото.

Впрочем, звезда все равно нарвалась на негатив. Некоторым пользователям не понравилась ее "вульгарная поза" и "странное место" для съемок. Кроме того, злопыхатели посоветовали Седоковой следить за фигурой и помнить о возрасте.

"Хватит ноги раздвигать, вам уже не 25", "Какой то ужас!!!!..Толстая баба присела на унитаз-– это первое, что пришло на ум", "Безвкусная смесь гламура и гопоты", "Что за привычка сейчас у всех девушек сидеть как гопники", "В Штатах заключеные ходят в таких", "Силиконовая девица!!!", "Цвет шикарный, но сидите вы,пардон, в сортире", "В туалет по ходу хочет но никак", "Пошлая какая-то вечно...", "Зачем так уродовать себя? С губами перебор", -– написали в соцсетях.

Конечно, нашлись среди подписчиков и защитники звезды. Ее выбор костюма они назвали "хитом года", признавались в любви к певице и попросили побыстрее поделиться с ними снимками с новой фотосессии.

Ранее пользователи Сети отвели Седоковой пять лет до старости.