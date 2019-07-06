Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
Певица Анна Седокова опубликовала в Instagram снимок, где она сидит на корточках в неизвестном помещении. При этом она позирует фотографу в желтой одежде и обуви.
"Желтый – определенно цвет моего лета", – аргументировала свой выбор Седокова, анонсировав появление в сторис горячих сексуальных фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Желтый - определённо цвет моего лета ☀ , и я его просто обожаю, но не больше, чем этот новый костюм от @lastory_store , он невероятный! Желтый, кстати, говорит о том, что личность излучает счастье и позитив, вы чувствуете 🤗🤗 ? И всех неравнодушных к такому солнечному цвету описывают как жизнерадостных, творческих, проницательных, независимых, умных и даже упрямых. Я не ошиблась с выбором 😏 . А ещё, мы сегодня столько красоты наснимали. Я вам гарантирую, это будет одна из моих САМЫХ сексуальных съёмок. Ждите. Будет оооочень горячо🔥🔥🔥🔥 , как и всегда бывает, при жарком солнце 💛💛💛💛💛💛💛.
Впрочем, звезда все равно нарвалась на негатив. Некоторым пользователям не понравилась ее "вульгарная поза" и "странное место" для съемок. Кроме того, злопыхатели посоветовали Седоковой следить за фигурой и помнить о возрасте.
"Хватит ноги раздвигать, вам уже не 25", "Какой то ужас!!!!..Толстая баба присела на унитаз-– это первое, что пришло на ум", "Безвкусная смесь гламура и гопоты", "Что за привычка сейчас у всех девушек сидеть как гопники", "В Штатах заключеные ходят в таких", "Силиконовая девица!!!", "Цвет шикарный, но сидите вы,пардон, в сортире", "В туалет по ходу хочет но никак", "Пошлая какая-то вечно...", "Зачем так уродовать себя? С губами перебор", -– написали в соцсетях.
Конечно, нашлись среди подписчиков и защитники звезды. Ее выбор костюма они назвали "хитом года", признавались в любви к певице и попросили побыстрее поделиться с ними снимками с новой фотосессии.
Ранее пользователи Сети отвели Седоковой пять лет до старости.
От огня пострадали 2 человека