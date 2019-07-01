"Ноги надо прятать": Седоковой отвели пять лет до старости

Оголившейся звезде посоветовали задуматься о более закрытых нарядах

Анна Седокова прилетела в теплые края и тут же поспешила опубликовать в Instagram горячий кадр, на котором она кокетливо позирует в стильном купальнике на ступеньках дома. Подписчики, комментируя ее внешний вид, сочли, что звезда совсем скоро состарится.

"Что это я все в одежде и в одежде. Срам-то какой",

– игриво подписала фото Седокова, которая последние несколько дней выкладывала снимки, на которых не видно ее сексуального тела.

Некоторые интернет-пользователи принялись обсуждать тот факт, что знаменистость слишком часто показывает свои прелести и ей стоит быть скромнее. Другие пришли к выводу, что певица стала выглядеть намного хуже, чем некоторое время назад. Кто-то из недоброжелателей предположил, что дело в злоупотреблении не только десертами, но и достижениями косметологии. Еще часть злопыхателей отметила, что Седокова быстро потеряет свою красоту и молодость.

"Да, еще лет 5 есть у тебя, задницу показать, а потом бабушка Аня будешь, и стремно как-то уже будет задком-то сверкать", "Простушка. Лицо продавщицы", "Ужас", "У Вас шрам на ноге?", "Срам конечно... просто фантастический!", "Ничего святого, всё на обозрение", "Действительно, давно задницы не было, 4 дня прошло", "Какая массивная, однако", "Лицо страшное. Раньше не такая была. Изменилась что-то", "Как же надо себя изуродовать", "Неудачные ноги надо прятать", – обрушили на Седокову шквал критики хейтеры.

Впрочем, поклонники артистки не видят в ней каких-либо недостатков. Фанаты называют Анну самой сексуальной звездой российского шоу-бизнеса и не могут оторвать взгляда от ее аппетитных форм.

"Да, без одежды вам лучше", "Вы потрясающая, аж глаза болят от такой красоты", "И без одежды ты прекрасна", "Идеальная фигура", "Девочка лет 19-ти, небольше", "Да такой красотке не нужна одежда!", "Девочка, которая притягивает своей фантастической сексуальностью и невероятной красотой", – восхищаются певицей россияне.