Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Неожиданно": Седокова показала интимные забавы

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка поделилась снимком раздетой подруги с мужчиной

Анна Седокова поздравила единственную настоящую подругу с днем рождения под забавным фото. На нем хохочущую Наталью Рудову в открытом купальнике целует в грудь мускулистый мужчина с голым торсом. 

"Моя любовь... я хочу тебе пожелать счастья и здоровья... Ты самый светлый человек в моей жизни и если мы все идём с пороками , то ты как-то стойко держишься!"

– обратилась бывшая солистка "ВИА Гры" к приятельнице. И рассказала грустную историю.  После развода звезды с Максимом Чернявским почти все ее подруги заняли сторону мужа. И только одна поддержала артистку:

"Ната – единственная женщина, которая при встрече с моим бывшим мужем в период нашего шумного развода, переходила на другую сторону улицы. Когда другие мои подруги писали ему смс с сочувствием",

Певица отметила, что это "дорогого стоит", и она "никогда этого не забудет".

Фанаты не остались равнодушны к рассказу Седоковой, но комментировали по-разному. Одних больше заинтересовал снимок, и они написали (здесь и дальше орфография и пунктуация комментаторов сохранены):

"Неожиданно", "даёшь всем в др по мускулистому мужику", "Ничоси🔥 Рудова, вот это у тебя мачо". 

Другие сопереживали Анне и восхищались Натальей. "Вот так вот подруги, не дай Бог никому.А Рудовой респект","А сочувствия мужу писали не подружки .А подЛюшки!)))",  "Счастье иметь такую подругу 😘😘😍", "Это действительно ценно! Идеальная подруга!", "Дааааа, она крутая!!!!", "После такого начала верить в женскую дружбу, а Наташу любить ещё сильнее🌸🌸🌸", "Как важны настоящие искренние люди! Очень рада, что у Вас есть такой настоящий ДРУГ!))) 🙏❤️👍", отметили такие.

Расставание с отцом ее дочери Моники было очень непростым для певицы. Бывший муж хотел лишить ее материнских прав. Седокова долго не могла даже видеться с девочкой – они общались только по телефону.

Теперь некоторые проблемы в личной жизни Седоковой разрешены. Весной артистка уехала с дочкой Моникой в Турцию, где они провели незабываемый отпуск. Но вот привезти дочку из Америки, где та живет с отцом, в Россию, Анна не может – таково решение суда. И публиковать фото Моники в соцсетях певице запрещено, передает издание "7 дней".

В творчестве Анне сопутствует успех. Один из ее последних клипов стал широко популярен. " #ЯЖЕМАТЬ уже на МУЗ-ТВ! Обожаю и люблю ❤️❤️❤️", – поделилась радостью звезда.

Поклонники тоже остались довольны. Они не поскупились на комплименты: "Огонь клип, песня", "Прикольный"", "Круто", "Пушка", "невероятная игра", "Супер", "Бомбический клип!!!", "Как же нереально , как же хорошо !".

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Бомбанет: Киев предъявит "доказательства" вины Москвы по делу "Боинга" MH17

Украинские спецслужбы затеяли очередной спектакль

Украина отказывается от визового режима с Россией из-за наживы

Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей