Артистка поделилась снимком раздетой подруги с мужчиной

Анна Седокова поздравила единственную настоящую подругу с днем рождения под забавным фото. На нем хохочущую Наталью Рудову в открытом купальнике целует в грудь мускулистый мужчина с голым торсом.

"Моя любовь... я хочу тебе пожелать счастья и здоровья... Ты самый светлый человек в моей жизни и если мы все идём с пороками , то ты как-то стойко держишься!"

– обратилась бывшая солистка "ВИА Гры" к приятельнице. И рассказала грустную историю. После развода звезды с Максимом Чернявским почти все ее подруги заняли сторону мужа. И только одна поддержала артистку:

"Ната – единственная женщина, которая при встрече с моим бывшим мужем в период нашего шумного развода, переходила на другую сторону улицы. Когда другие мои подруги писали ему смс с сочувствием",

Певица отметила, что это "дорогого стоит", и она "никогда этого не забудет".

Фанаты не остались равнодушны к рассказу Седоковой, но комментировали по-разному. Одних больше заинтересовал снимок, и они написали (здесь и дальше орфография и пунктуация комментаторов сохранены):

"Неожиданно", "даёшь всем в др по мускулистому мужику", "Ничоси🔥 Рудова, вот это у тебя мачо".

Другие сопереживали Анне и восхищались Натальей. "Вот так вот подруги, не дай Бог никому.А Рудовой респект","А сочувствия мужу писали не подружки .А подЛюшки!)))", "Счастье иметь такую подругу 😘😘😍", "Это действительно ценно! Идеальная подруга!", "Дааааа, она крутая!!!!", "После такого начала верить в женскую дружбу, а Наташу любить ещё сильнее🌸🌸🌸", "Как важны настоящие искренние люди! Очень рада, что у Вас есть такой настоящий ДРУГ!))) 🙏❤️👍", отметили такие.

Расставание с отцом ее дочери Моники было очень непростым для певицы. Бывший муж хотел лишить ее материнских прав. Седокова долго не могла даже видеться с девочкой – они общались только по телефону.

Теперь некоторые проблемы в личной жизни Седоковой разрешены. Весной артистка уехала с дочкой Моникой в Турцию, где они провели незабываемый отпуск. Но вот привезти дочку из Америки, где та живет с отцом, в Россию, Анна не может – таково решение суда. И публиковать фото Моники в соцсетях певице запрещено, передает издание "7 дней".

В творчестве Анне сопутствует успех. Один из ее последних клипов стал широко популярен. " #ЯЖЕМАТЬ уже на МУЗ-ТВ! Обожаю и люблю ❤️❤️❤️", – поделилась радостью звезда.

Поклонники тоже остались довольны. Они не поскупились на комплименты: "Огонь клип, песня", "Прикольный"", "Круто", "Пушка", "невероятная игра", "Супер", "Бомбический клип!!!", "Как же нереально , как же хорошо !".