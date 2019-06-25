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"Вывалила свою кошелку": Седокову умоляют опомниться после стыдного видео

Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova
Звезде указали, что танцевать можно, не снимая трусов

Певица пустилась во все тяжкие.

Голые пляски Анны Седоковой произвели эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники умоляют артистку опомниться – после такого она вряд ли сможет вернуть дочь Монику, которая сейчас живет в США с отцом.

В Сети третий день продолжаются ожесточенные споры. Поводом послужил клип на песню ЯЖЕМАТЬ. Седокова ходила по улице, танцевала и пела без трусов. Правда, в таком виде она появилась лишь на некоторых кадрах и на самое сокровенное наложили "цензуру".

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"#ЯЖЕМАТЬ и мне на все наплевать! На чужие мнения, комплексы, на косые взгляды и осуждения!" – написала она в своем Instagram.

Мнения о новом творении певицы зрители высказывают резко противоположные. Так, одни восхищаются смелостью Седоковой. Причем подавляющее большинство комплиментов Анне написали девушки с детьми. Которым, собственно, и посвящена эта композиция. Другая же часть публики поражается восторгу первой, недоумевая, как такое видео может понравиться (орфография и пунктуация сохранены).

"Не понимаю, куда все смотрят и за что пишут типа это огонь. Это срам, стыд и позор, уже вывалила свою кашелку, с****** голый, впрочем как и везде. Девочки, опомнитесь. Никогда ей не вернут ребёнка, ибо это перебор", "эта тонкая грань между "продолжает дэнсить" и "во все тяжкие", "народу нравится 🤷‍♀️ хотя я лично искренне удивлена – как это может нравится?... Заезженные пошлые приемчики, банальщина и примитив. Хотя сама Анна женщина красивая", "Почему нельзя в клипе быть в трусах ?))))))))) Все же хорошо , никто никому не запрещает дэнсить , тусить , отрываться, но это же можно делать и в трусах 🤣🤣нет?)" "Песня класс, но трусы можно было оставить", "Сильно) Но в моментах всё-таки перебор имхо", "максимальный шквар((" "Прям гимн для мамочек, уставших от повседневной бытовухи😀👍 дети-конечно хорошо, но иногда отдохнуть от них прям хочется", "Ярко, позитивно. Мамы продолжают денсить",

– пишут пользователи.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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