"Вывалила свою кошелку": Седокову умоляют опомниться после стыдного видео

Звезде указали, что танцевать можно, не снимая трусов

Певица пустилась во все тяжкие.

Голые пляски Анны Седоковой произвели эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники умоляют артистку опомниться – после такого она вряд ли сможет вернуть дочь Монику, которая сейчас живет в США с отцом.

В Сети третий день продолжаются ожесточенные споры. Поводом послужил клип на песню ЯЖЕМАТЬ. Седокова ходила по улице, танцевала и пела без трусов. Правда, в таком виде она появилась лишь на некоторых кадрах и на самое сокровенное наложили "цензуру".

"#ЯЖЕМАТЬ и мне на все наплевать! На чужие мнения, комплексы, на косые взгляды и осуждения!" – написала она в своем Instagram.



Мнения о новом творении певицы зрители высказывают резко противоположные. Так, одни восхищаются смелостью Седоковой. Причем подавляющее большинство комплиментов Анне написали девушки с детьми. Которым, собственно, и посвящена эта композиция. Другая же часть публики поражается восторгу первой, недоумевая, как такое видео может понравиться (орфография и пунктуация сохранены).

"Не понимаю, куда все смотрят и за что пишут типа это огонь. Это срам, стыд и позор, уже вывалила свою кашелку, с****** голый, впрочем как и везде. Девочки, опомнитесь. Никогда ей не вернут ребёнка, ибо это перебор", "эта тонкая грань между "продолжает дэнсить" и "во все тяжкие", "народу нравится 🤷‍♀️ хотя я лично искренне удивлена – как это может нравится?... Заезженные пошлые приемчики, банальщина и примитив. Хотя сама Анна женщина красивая", "Почему нельзя в клипе быть в трусах ?))))))))) Все же хорошо , никто никому не запрещает дэнсить , тусить , отрываться, но это же можно делать и в трусах 🤣🤣нет?)" "Песня класс, но трусы можно было оставить", "Сильно) Но в моментах всё-таки перебор имхо", "максимальный шквар((" "Прям гимн для мамочек, уставших от повседневной бытовухи😀👍 дети-конечно хорошо, но иногда отдохнуть от них прям хочется", "Ярко, позитивно. Мамы продолжают денсить",

– пишут пользователи.