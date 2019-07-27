"Без трусов": Седокова развалилась в кафе

Звезда показала обнаженные ягодицы

Красотка эпатирует публику на отдыхе во Франции.

Анна Седокова отдыхает от напряженной работы на морском побережье и предается философским размышлениям. В своем Instagram певица задалась вопросом, так ли уж нужен современному человеку мобильный телефон и почему люди не могут от него оторваться.

"Почему мы так любим свои телефоны? Сколько раз мы слышали в свой адрес: "ты в своём телефоне постоянно", " тебе телефон важнее". Для меня это несколько факторов", – написала она под фото, где позирует в короткой розовой тунике.

Вниманием пользователей завладели не мысли Седоковой, а ее прелести, которые она демонстрировала в пляжном кафе. Анна развалилась на стуле в довольной откровенной позе, подняв одну ногу, из-за чего взорам подписчиков открылись аппетитные ягодицы. Публика немедленно принялась гадать, есть ли на артистке нижнее белье (орфография и пунктуация сохранены).

"Сексуальная попа! Я бы занялся", "Самая крутая попка", "Ты без трусиков крошка?" "Ты без трусов)))"

– на страницу Седоковой посыпались комментарии.

Ранее Анна показала на пляже пышную грудь.