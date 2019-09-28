Как оказалось, у певицы весьма мощный удар

Поклонников звезды впечатлили кадры, где Анна Седокова бьет мужчину. Звезда после насмешек по поводу фигуры, видимо, решила возобновить спортивные занятия и начала ходить на бокс. В своем Instagram красотка показала, как сосредоточенно занимается с тренером.

Упорством Седоковой восхитились, отметив, что с такой дамой опасно связываться. Правда, часть комментаторов раскритиковала и Анну, и ее наставника, отметив некоторые ошибки. Один из пользователей предположил, что такими темпами можно превратить лицо противника "в мясо".

"Вам так идёт бокс" "Отвратительный баланс, на ногах как на каблуках, корпус не докручиваешь. Ну и тренер не особо на это упирает. С боксом происходящее на видео не имеет ничего общего", "Да, такой не скажешь, что борщ невкусный" "Мать ого даёшь ты опасная" "Лицо противника в мясо, потом такой смешок "хаха" и продолжаете месить ему лицо. Похлеще Джокера", – написали подписчики.

Ранее Седокова сняласьбез макияжа и прически.