Экс-солистка "ВИА Гры" разделась и заявила, что ей надоело "быть милой для всех"

Анна Седокова решила больше не стараться понравиться всем. Вначале она снялась обнаженной и откровенное видео опубликовала в сторис Instagram.

В ролике звучит отрывок из песни артистки. Клубы дыма окружают ее, но не прячут голых прелестей. Как и гитара, которую звезда прижимает к себе, прикрыв ею интимное место, а рукою – небольшую часть пышной груди.

Позже эффектная исполнительница выложила снимок, на котором показана в комбинезоне с рисунком под тигра. "Раньше, я очень хотела быть милой для всех", – вспомнила певица под сочетанием слов "Стерва ли я", написанных слитно. И добавила, что, как поняла сама, она "не котеночек и не может всем нравиться", что совершенно нормально.

Поклонники звезды согласились, что "хорошей для всех не будешь", и отметив, какой у Анны получился "очень жизненный" и "душевный пост", восхитились ее умением откровенно и прямо высказать мысли, не позабыв и похвалить то, как она выглядит: "Ань, ну, Ань, огонь", "Богиня", "Вы и сейчас милая", "У Вас очень добрые глаза, в каком бы образе Вы не были!", "Какая бы ты не была, ты котенок, лапка...". "Хороша".

Анна Седокова и раньше позировала в сексуальных образах – могла показаться в кожаной повязке и без нее, надеть откровенное платье, из которого была видна ее грудь, и рассказать о страхе, оголив ягодицы.