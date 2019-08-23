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Седокова в бикини спрятала опухший глаз под очки

Седокова в бикини спрятала опухший глаз под очки
Анна Седокова. Фото:instagram.com/annasedokova
Экс-солистка "ВИА Гры" поделилась неожиданным откровением

Анна Седокова призналась, что боится, ведь наступил ответственный день – ей предстоит играть на сцене театра в спектакле. И артистка так переживает, что у нее даже опух глаз. Об этом она рассказала под фото, на котором показана в бикини и солнцезащитных очках:

"Мне невообразимо страшно, потому что это абсолютно новое и то, что я никогда не пробовала... У меня на нервной почве сейчас глаз так опух, что боюсь на сцену Таганки не поместиться".

В кадре певица сидит на валуне в открытом купальнике, что дает возможность рассмотреть ее тело в мельчайших деталях. Роскошная грудь, пышные ягодицы, тонкая талия и стройные длинные ноги притягивают взоры.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Фанаты отреагировали сразу. Они не поверили, что звезда – трусиха, пообещали, что "все будет хорошо и пройдет как надо", и пожелали ей удачи.

Многие при этом восхищались видом звезды на снимке. "Божественная", "Крутая малышка", "Сочная, аппетитная! Как спелый арбуз", "Горячая", "Куколка", – засыпали ее комплиментами.

Седокова часто будоражила фантазию поклонников откровенными кадрами. То засветит тело в наряде, больше похожем на ажурную сетку, то удивит изменившейся фигурой, то повиляет бедрами в прозрачном платье, то выпятит ягодицы в крошечном купальнике

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
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