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"Проветривание": раздетая Седокова надела ажурную сетку

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Известная артистка показала голые ноги и ягодицы

Анна Седокова продолжает отдыхать и снимать пикантные видео. В самом новом ролике экс-солистка "ВИА Гры" идет по песку в наряде, больше похожем на ажурную сетку.

Ветер колышет длинную юбку, сквозь которую видны голые ноги певицы в легких туфельках. В какой-то момент красотка останавливается и, наверное, любуется ими, немного наклонившись вперед, что видно по ее тени.

До этого Анна показалась у бассейна. Она лежала в шезлонге без трусиков и, медленно передвигая ногами, выставила напоказ голые ягодицы и бедра.

Звучала музыка. Раздетая певица явно наслаждалась отдыхом. Ее тело, покрытое загаром, было охвачено негой.

У подписчиков нет возможности поделиться впечатлениями от увиденного в сторис, поэтому им остается только нервно вздыхать и облизываться.

Зато они могут что-либо написать под более ранним снимком, что, видимо, некоторые и сделали.

"Есть такая штука "штаны", их обычно надевают перед камерой", "Нынче мода без штанов. Воздушные ванны, проветривание пилоток",

– прокомментировали они.  

Накануне Анна восхитила подписчиков накачанным телом в купальнике. До этого повиляла бедрами в прозрачном платье и призналась в слабости.

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
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