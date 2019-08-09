"Проветривание": раздетая Седокова надела ажурную сетку

Нибиру
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Анна Седокова продолжает отдыхать и снимать пикантные видео. В самом новом ролике экс-солистка "ВИА Гры" идет по песку в наряде, больше похожем на ажурную сетку.
Ветер колышет длинную юбку, сквозь которую видны голые ноги певицы в легких туфельках. В какой-то момент красотка останавливается и, наверное, любуется ими, немного наклонившись вперед, что видно по ее тени.
До этого Анна показалась у бассейна. Она лежала в шезлонге без трусиков и, медленно передвигая ногами, выставила напоказ голые ягодицы и бедра.
Звучала музыка. Раздетая певица явно наслаждалась отдыхом. Ее тело, покрытое загаром, было охвачено негой.
У подписчиков нет возможности поделиться впечатлениями от увиденного в сторис, поэтому им остается только нервно вздыхать и облизываться.
Зато они могут что-либо написать под более ранним снимком, что, видимо, некоторые и сделали.
"Есть такая штука "штаны", их обычно надевают перед камерой", "Нынче мода без штанов. Воздушные ванны, проветривание пилоток",
– прокомментировали они.
Накануне Анна восхитила подписчиков накачанным телом в купальнике. До этого повиляла бедрами в прозрачном платье и призналась в слабости.
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