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Анна Седокова опубликовала в Instagram свежее селфи, на котором позирует в черном наряде, открывающем пышную грудь. Формы артистки привлекли внимание подписчиков, однако внешний вид знаменитости понравился не всем.
Седокова сопроводила фото трогательным стихом про сложную судьбу женщины. Пока одни интернет-пользователи обсуждали произведение, отмечая, что оно очень напоминает саму знаменитость и ее жизнь, другие комментировали внешность Анны.
Многих подписчиков привела в восторг грудь Седоковой:
"Угонщица",
"Боже мой какие у тебя красивые груди", "Мечта любого
мужчины", "Красотка, конфетка, шоколадка!", "Дойки
огонь", "Порно звезда", "Уфффффф какая
сладкая тигрица", "
Аня шикарная женщина!!!" – заметили поклонники.
Однако нашлись и недоброжелатели, которые уверены, что певица слишком сильно увеличила губы и ей это не идет.
"Можно понять, когда страшилище хочет сделать себя красивее, но когда красавица себя УРОДУЕТ- понять невозможно!, "Анна, ну зачем вы накачали такие губищи, у вас свои же очень красивые", "Губы и брови ужасные", - подчеркнули злопыхатели.
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